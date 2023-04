Meteo 7 giorni: il maltempo sposta l'attenzione piÃ¹ a nord, ferie rovinate?

Il nocciolo freddo sorvolerà l'arco alpino, colpendo in modo diretto Germania e Francia, ma gli effetti saranno ben presenti anche sul nord Italia dove influirà nettamente il riscaldamento indotto dal Sole.

Tra stasera e venerdì avremo un deciso incremento di rovesci e temporali su gran parte della Val Padana, inoltre non escludiamo l'arrivo di isolate forti grandinate. Ma le precipitazioni più corpose sono previste a ridosso dell'arco alpino centro-occidentale.

Anche centro e sud dovranno tenere a portata di mano l'ombrello fino a venerdì, in particolare nelle aree interne del centro e in montagna, durante il pomeriggio.

Andrà meglio invece sulle coste, dove comincerà a prevalere con decisione il Sole. Sabato sarà l'unico giorno della settimana in cui avremo poco da dire, grazie ad una breve comparsa dell'anticiclone che regalerà stabilità e clima più mite ovunque. Ma come detto, sarà solo una brevissima pausa! Nel cuore del ponte del 25 Aprile il tempo peggiorerà nettamente, come già anticipato qui, a partire dal nord Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 20 Aprile: temporali persistenti sul nord Italia, in particolare al Nordovest con accumuli più abbondanti su Alpi e pedemontane. Fenomeni sparsi su centro e sud, temperature sotto le medie del periodo.

Venerdì 21 Aprile: residui temporali al Nordovest, migliora su gran parte d'Italia. Temperature in aumento.

Sabato 22 Aprile: anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo, tempo in miglioramento su gran parte della penisola. Aumentano anche le temperature.

Domenica 23 Aprile: tempo stabile al mattino su quasi tutta la penisola, clima più mite da nord a sud grazie alle correnti tiepide meridionali. Possibile ritorno dei temporali dal pomeriggio sul settentrione, oltre che sulla fascia adriatica.

Lunedì 24 Aprile: possibile netto peggioramento su tutto il nord con temporali diffusi. Più stabile e mite al centro e al sud.

Martedì 25 Aprile: festa della Liberazione con l'ombrello su tante regioni, depressione in transito da nord a sud. Temperature in leggero calo.

Mercoledì 26 Aprile: generale miglioramento e aumento delle temperature.

