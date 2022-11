Meteo 7 giorni: il maltempo NON MOLLA fino a fine mese!

Il maltempo sta per entrare nel vivo su tutta Italia: una forte perturbazione atlantica a breve si fionderà nel Mediterraneo dove svilupperà una depressione molto profonda e ricca di venti burrascosi. Tutta Italia dovrà fare i conti col maltempo, caratterizzato sia dal vento molto forte che dalle piogge.

Gran parte del peggioramento si concentrerà nella giornata di martedì 22: le piogge più abbondanti riguarderanno il lato tirrenico e il nordest, a cui si aggiunge anche il Salento (vedi qui approfondimento sulle piogge); il forte vento invece sarà protagonista su gran parte d'Italia per mezzo di burrascose raffiche di scirocco e libeccio. Picchi di raffica superiori ai 100 km/h saranno possibili sul lato tirrenico, lungo l'Appennino e a sprazzi sulle Alpi.

La neve tornerà ad imbiancare l'arco alpino fino a quote interessanti, come descritto in questo articolo.

L'alta pressione resterà ben alla larga dall'Italia, tralasciando un paio di giorni di fisiologico miglioramento tra giovedì e venerdì. Dal week-end, infatti, un'altra perturbazione si fionderà sull'Italia apportando altre piogge e venti più freddi settentrionali. A chiudere il mese di novembre ci penserà un'ulteriore perturbazione, di cui parleremo nei prossimi aggiornamenti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 22 novembre: profonda depressione sull'Italia con maltempo diffuso e fenomeni intensi sul lato tirrenico, Marche, Emilia Romagna, Salento. Nevicate abbondanti in montagna oltre 800-1000 metri sulle Alpi. Venti impetuosi di libeccio e ostro al sud e lato tirrenico, foehn sulle Alpi occidentali dalla sera, bora al nordest con raffiche oltre 100 km/h.Temperature in calo.

Mercoledì 23 novembre: maltempo diffuso al sud e medio-basso Adriatico, migliora altrove. Venti molto forti sulle isole maggiori e al sud.Temperature in calo.

Giovedì 24 novembre: alta pressione in rinforzo al nord e lato tirrenico, ultimi fenomeni sparsi al sud.

Venerdì 25 novembre: anticiclone momentaneo e tempo stabile, temperature in lieve aumento.

Sabato 26 novembre: peggiora rapidamente sulla Sardegna per l'arrivo di una rapida perturbazione atlantica. Nel corso della giornata piogge in arrivo sul medio-basso Tirreno e tutto il sud. Più asciutto al nord. Temperature in aumento.

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi con fenomeni sparsi. Il maltempo diverrà più esteso sul finire del mese.

