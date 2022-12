Meteo 7 giorni: il maltempo ha tanto da dire! Sorprese dopo l'Immacolata?

Il tempo sta migliorando su gran parte d'Italia dopo le forti piogge delle scorse 24 ore, capaci di arrecare parecchi disagi e danni tra Sicilia, Calabria e Salento. Solo il nord resta, almeno fino a domani, sotto il soffio umido atlantico che porterà altre piogge (in arrivo proprio in questi minuti sul nordovest).

Passate le piogge di lunedì al nord, ecco che il maltempo si concederà una pausa di qualche giorno, approfondita in questo articolo. Fino a mercoledì non avremo particolari fenomeni, eccetto qualche piovasco su Toscana, Marche e Umbria nel corso di mercoledì. Nel frattempo aumenteranno anche le temperature, le quali si riporteranno oltre i 16-17°C su gran parte del centro e del sud.

Dall'Immacolata il tempo tornerà gradualmente a peggiorare sulle regioni centrali e settentrionali, ma l'apice del maltempo sarà tra venerdì 9 e sabato 10 quando le piogge diverranno più estese e sostenute.

Inoltre, come già analizzato in questo articolo, aumentano sempre più le possibilità delle prime bianche sorprese a quote bassissime al nord!

Ci riferiamo alla giornata di venerdì 9, quando la neve potrebbe raggiungere le bassissime quote del Piemonte e le quote collinari della Liguria occidentale, della Valle d'Aosta e dei fondovalle alpini.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 5 dicembre: ultime piogge al nord, più stabile al centro e al sud con clima molto più gradevole. Temperature in aumento.

Martedì 6 dicembre: stabile e soleggiato al sud, nubi basse e nebbie al nord. Alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale. Temperature in aumento.

Mercoledì 7 dicembre: isolata instabilità su Toscana, Marche, Lazio. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Giovedì 8 dicembre: Immacolata con le nubi su tutto il nord e il centro. Piogge più probabili su Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Liguria e Piemonte. Resiste la stabilità al sud. Temperature stazionarie.

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Torna la neve a bassissima quota al nordovest, a sprazzi fino in pianura sul Piemonte. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino in collina. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Sabato 10 dicembre: fenomeni presenti al nordest, maltempo al centro e al sud. Clima tardo autunnale.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e centro Italia, con neve a quote basse sul settentrione (da confermare).

