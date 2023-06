Meteo 7 giorni: il maltempo ha le ore contate, che stravolgimento!

Le nubi, le piogge e i temporali hanno ormai le ore contate: sarà l'alta pressione africana a dettare legge per buona parte dei prossimi sette giorni nel Mediterraneo. Dopo una lunga assenza l'anticiclone tornerà ad essere protagonista, addirittura per la prima volta in questo mese di Giugno.

Dopo le ultime vicissitudini, prevalentemente orientate dal fresco e al maltempo, questo ritorno dell'alta pressione potremmo considerarlo come un vero e proprio colpo di scena quasi inaspettato. Gli ultimi effetti della perturbazione in transito in queste ore sull'Italia persisteranno fino a questo venerdì, dopodiché tornerà il Sole su tutto lo Stivale.

Proprio nel week-end l'anticiclone riconquisterà lo Stivale, ma l'avvezione calda, quella più consistente, giungerà a destinazione da inizio prossima settimana. Insomma entreremo, nel giro di pochi giorni, in piena Estate! L'apice del caldo, in questa prima avvezione calda della stagione, arriverà tra 21 e 23 Giugno. L'esordio dell'Estate astronomica, il 21 Giugno, sarà contraddistinto da Sole e caldo su gran parte d'Italia.

Qualche temporale potrebbe presentarsi al nord, ma per il resto sarà la stabilità a farla da padrone.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 16 giugno: ultime piogge sparse al sud e sul basso Adriatico, ma con tendenza ad un veloce miglioramento. Sereno altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 17 giugno: alta pressione sempre più forte, ultime raffiche di vento al sud. Cieli sereni ovunque. Temperature in lieve aumento.

Domenica 18 giugno: alta pressione su tutta Italia, week-end stabile e via via sempre più caldo. Prime temperature attorno ai 30-31°C sul lato tirrenico e in Sardegna.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano sull'Italia, tempo generalmente stabile e caldo in aumento.

Martedì 20 Giugno: tempo prevalentemente stabile e clima caldo ma senza grandi eccessi.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate con tempo stabile quasi ovunque. Caldo intenso al sud e sulle isole, con punte di 34-35°C. Possibili temporali in arrivo al nord.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Temperature stazionarie.

