Meteo 7 giorni: il maltempo ha ancora molto da dire da NORD a SUD!

Piogge, freddo e nevicate stanno interessando l'Italia grazie ad una grande massa d'aria d'origine polare ben isolatasi nel Mediterraneo. Questa sacca fredda stazionerà nel "mare nostrum" ancora a lungo, facendoci compagnia per buona parte della prossima settimana. Essa andrà ad alimentare varie depressioni, tutte cariche di piogge e nevicate che, date le temperature piuttosto basse, faranno visita a quote piuttosto interessanti.

Già oggi la neve sta ammantando gran parte della catena appenninica fino a quote collinari ma considerando che le perturbazioni resteranno ancorate sullo Stivale è scontato che anche nei prossimi giorni avremo numerose occasioni per altre nevicate sui nostri monti. Davvero un toccasana se consideriamo l'inizio della stagione invernale, tutt'altro che nevosa.

E non passerà inosservata nemmeno la forte nevicata delle prossime 12-16 ore tra Marche e Romagna fino in collina a causa di un clamoroso ciclone simil-tropicale nell'Adriatico (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Pioggia e neve faranno visita anche al nord? Diventa sempre più probabile la risalita della ritornante di un'altra depressione che domenica prenderà vita nel mar Tirreno. L'ennesimo ciclone di questa settimana porterà piogge intense, qualche temporale e anche nevicate abbondanti oltre i 500 metri su Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, Umbria. Poi, nel corso di lunedì, il maltempo salirà ulteriormente verso nord e investerà tante località del settentrione. Emilia Romagna e Veneto saranno le regioni più interessate dalle piogge e dalle nevicate a quote collinari, poi piogge più deboli potranno estendersi anche a bassa Lombardia e Piemonte (con fiocchi di neve a quote di bassa collina.

Anche nel prosieguo di settimana cambierà ben poco: l'Italia si troverà ancora in balia delle correnti più fredde nord europee che a più riprese proveranno ad intrufolarsi nel Mediterraneo e ad alimentare altre depressioni ricche di maltempo soprattutto per centro e sud Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 22 gennaio: piogge forti e persistenti su Marche, Romagna, Salento, Calabria, Sicilia. Maltempo anche su Campania, Basilicata, Sardegna. Breve pausa su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, più asciutto sul resto del nord. Forti nevicate in Appennino fino a quote collinari.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate a quote basse su Abruzzo e Molise fino in collina al sud! Possibile ritornante delle precipitazioni sul Nordest con neve a sprazzi in pianura sull'Emilia occidentale, in collina altrove. Rischio nubifragi sui settori ionici. Temperature in calo ovunque!

Martedì 24 gennaio: il maltempo non molla la presa al sud. Ancora nubi, piogge, nevicate a quote collinari e clima freddo. maltempo anche sulle basse pianure del nord con neve in collina. Freddo ovunque.

Mercoledì 25 gennaio: piogge sparse al sud con neve oltre i 600-700 metri, nubi e instabilità anche lungo il versante adriatico. Più soleggiato sui settori tirrenici settentrionali e al nordovest.

Giovedì 26 gennaio: freddo e maltempo diffuso al sud, neve fino in bassa montagna o alta collina. Più stabile al nord.

Venerdì 27 gennaio: altra depressione in formazione nel Tirreno, possibile maltempo persistente sulle isole maggiori, in estensione alle altre regioni tirreniche. Nubi sul medio Adriatico con fenomeni sparsi. Più asciutto al nord. Clima freddo.

Sabato 28 gennaio: possibile nuova irruzione ancor più fredda dai Balcani verso le regioni adriatiche e il sud. Fiocchi di neve fino in bassa collina! Secco e stabile al nord. Temperature in calo.

