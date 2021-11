Meteo 7 giorni: il MALTEMPO ci terrà compagnia, clima via via più FREDDO!

Il ciclone sviluppatosi ad inizio settimana nel Mediterraneo occidentale avrà un ruolo importante per almeno altri sette giorni. Per il momento sono le isole maggiori quelle maggiormente colpite dal maltempo e dai nubifragi, ma nei prossimi giorni questa depressione fungerà da "calamita" per un'altra irruzione d'aria fredda e instabile proveniente dal nord Atlantico, la quale andrà a sua volta ad alimentare nuova instabilità (questa volta non solo sulle isole maggiori).

Questa nuova perturbazione irromperà domenica dalla Valle del Rodano verso l'Italia, muovendosi in direzione del ciclone che sarà ancora presente nei pressi della Sardegna. Il suo passaggio causerà piogge e rovesci dapprima al nord e successivamente anche al centro e al sud (tra i giorni di domenica e lunedì), nonchè sulle isole maggiori. Le temperature scenderanno a cominciare dal nord, favorendo il ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1500 metri (anche abbondante sui settori occidentali).

Nubi, piogge e rovesci saranno poi protagonisti almeno sino a metà della prossima settimana, complice anche l'ingresso di aria via via più fredda dall'est Europa (ve ne abbiamo parlato qui).

Probabilità di piogge importanti (>5mm) per domenica 14 novembre che risulta dalla media di tutti i 30 scenari del modello GFS, in giallo intorno al 60% e in arancione intorno al 80-90%:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 11 novembre: persistono piogge e rovesci su Sicilia, Sardegna e Calabria meridionale. Piogge residue anche su Liguria e Piemonte con neve in alta quota. Poco nuvoloso o nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 12 novembre: piogge e rovesci sulle isole maggiori e Calabria meridionale. Nubi in aumento su Campania, Basilicata, Lazio, Basilicata con piogge molto deboli e sparse. Nubi in aumento altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 13 novembre: residue piogge sparse sulle isole maggiori, maltempo in rapido spostamento sul resto del centro e del sud ma con fenomeni irregolari. Stabile al nord. Temperature in lieve calo.

Domenica 14 novembre: rapido peggioramento al Nord con piogge e rovesci, oltre che nevicate sulle Alpi attorno ai 1500-1700 metri. Accumuli abbondanti sulle Alpi occidentali. Instabilità sparsa anche al centro e al sud e soprattutto sulle isole maggiori. Temperature in netto calo.

Lunedì 15 novembre: residua instabilità al Nordovest, maltempo che si concentra al centro e al sud. Rischio piogge forti sulle isole maggiori e il basso Ionio. Temperature in netto calo.

Accumuli di pioggia totali fino a martedì prossimo, accumuli importanti sulle isole maggiori, ma maltempo presente anche sul resto d'Italia (meno sul Nordest) - (vedi mappe):

Martedì 16 novembre: instabile al centro, al sud e sulle isole. Più stabile al nord. Ulteriore calo delle temperature che ritorneranno in linea coi valori del periodo.

Mercoledì 17 novembre: piogge sparse e rovesci sulle isole maggiori e sud Italia, possibile ingresso di aria più fredda da est.

