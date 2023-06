Meteo 7 giorni: il grande caldo cede il passo, ma...

Un flusso fresco in alta quota sta invadendo in queste ore l'Italia, dove sta portando degli isolati ma potenti temporali. Colpite principalmente Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Veneto e Friuli: segnalate anche forti grandinate con chicchi di grandi dimensioni. Del tutto fisiologico considerando i forti contrasti termici tra basse e alte quote.

Queste correnti fresche porteranno, da domani, un consistente calo delle temperature su tutta Italia, da nord a sud. I venti di maestrale torneranno a soffiare sul medio-basso Adriatico e al sud: sarà proprio su questi settori che si concretizzerà il calo termico maggiore, addirittura vicino ai 10-11°C. Domenica l'aria sarà salubre e gradevole su gran parte d'Italia!

La prossima settimana partirà col piglio giusto grazie ad un anticiclone addossato all'Italia, ma privo delle masse d'aria sub-tropicali responsabili del gran caldo di questi ultimi giorni. Farà più caldo solo in Val Padana, dove si prospettano nuovamente massime vicine ai 35°C, seppur in un contesto più secco.

Ma sul finale del mese prende piede l'ipotesi di un nuovo peggioramento, a prevalente carattere temporalesco, sulle regioni del nord. Ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 24 Giugno: instabilità sparsa su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria settentrionale. Stabile altrove. Caldo in attenuazione. Maestrale sul lato adriatico.

Domenica 25 Giugno: aria fresca affluirà verso il lato adriatico e il sud, temperature in calo ovunque. Qualche acquazzone su Calabria e Sicilia orientale.

Lunedì 26 Giugno: fresco di notte e all'alba, caldo nella norma di giorno. Sereno ovunque, venti di maestrale sul basso Adritico.

Martedì 27 Giugno: temperature in aumento al nord, gradevole altrove senza eccessi. Sereno ovunque.

Mercoledì 28 Giugno: generalmente stabile con caldo senza grandi eccessi. Gradevole di notte.

Giovedì 29 Giugno: possibile indebolimento della pressione al nord. Rischio temporali e acquazzoni. Stabile e caldo altrove.

Venerdì 30 Giugno: il mese termina con l'instabilità al nord, più stabile verso sud. Temperature stazionarie.

