Meteo 7 giorni: il gran caldo pronto a sferrare il colpo

L'alta pressione subtropicale si diffonde rapidamente verso il bacino del Mediterraneo, dove dominerà per un periodo esteso tra la prima e la seconda decade di Luglio. Si anticipa un incremento considerevole della temperatura, particolarmente rilevante, iniziando dal weekend, ma il picco sarà toccato nel corso della settimana seguente.

Non è errato classificarla come la seconda intensa ondata di caldo della stagione: questa, a differenza della prima registratasi a Giugno, potrebbe durare più a lungo e risultare ancor più impegnativa da gestire, specialmente per l'alto tasso di umidità. Le prime boccate di aria subtropicale raggiungeranno l'Italia nel weekend, esattamente da venerdì. Le due isole maggiori saranno le prime a dover affrontare il caldo intenso

Ma come detto, l'ondata di caldo entrerà nel vivo nel corso della prossima settimana! Le temperature massime previste per lunedì 10 Luglio toccheranno i 38-39°C in numerose località italiane. Caldo intenso atteso in Pianura Padana, soprattutto in Emilia, Veneto e Lombardia dove la canicola sarà prevalente anche nelle ore notturne. Ma il vertice della calura è ancora distante! Immaginate che martedì 11 le temperature saliranno ulteriormente nel centro e nel sud, raggiungendo gli emblematici 40-41°C in Sardegna e nelle aree interne della Puglia. Caldo estremo anche lungo tutta la costa adriatica e in Sicilia. Diminuzione termica superficiale al nord, dovuta ad un aumento dell'umidità che renderà la calura ancora più oppressiva.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 6 Luglio: ancora temporali al nord, dapprima al Nordest e successivamente al Nordovest. Stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 7 Luglio: stabile quasi ovunque eccetto isolati temporali montani sulle Alpi e in Appennino. Temperature in aumento.

Sabato 8 Luglio: anticiclone africano su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento.

Domenica 9 Luglio: stabile ovunque e caldo in intensificazione da nord a sud. Punte di 39°C in Sardegna e Sicilia.

Lunedì 10 Luglio: caldo intenso in tutto il Paese, con punte di 40°C sulle isole principali. Il tempo rimane stabile ovunque.

Martedì 11 Luglio: grande caldo afoso su tutta Italia, punte di 40-41°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo. Afa anche di sera.

Mercoledì 12 Luglio: stabile ovunque e caldo intenso e opprimente non solo di giorno ma anche di sera. Punte di 42°C al sud e isole maggiori.

