Meteo 7 giorni: il freddo prende in mano l'Italia, altre piogge in vista (per alcuni)!

È tornato l'inverno in Italia: lo dimostrano le temperature di queste ultime ore rilevate da nord a sud, di gran lunga inferiori alle medie del periodo. Addirittura sulle coste adriatiche si registrano massime di appena 9-10°C, valori che sarebbero sotto le medie anche nel pieno di gennaio.

La causa è da ricercarsi in una irruzione fredda artico-continentale che staziona tra Europa centrale ed Italia. E come se non bastasse l'apice del freddo arriverà tra mercoledì e giovedì, quando subentrerà anche il rischio di brinate e gelate tardive.

Ma non finisce qui: dopo questo forte raffreddamento nel pieno della settimana Santa è molto probabile una persistenza di correnti fredde all'interno del Mediterraneo. Ci sarà un lieve aumento termico, abbastanza naturale e fisiologico, ma gli anticicloni e le correnti tiepide da sud saranno un ricordo fino alla prossima settimana.

Inoltre arriveranno altre occasioni di maltempo: tra mercoledì e giovedì una perturbazione principalmente al sud (discussa in questo articolo), poi tra venerdì sera e domenica un altro guasto a partire dal nord e carico di acquazzoni o temporali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 5 aprile: ondata di freddo artico-continentale in Italia. Freddo fuori stagione sulle regioni adriatiche. Piogge sparse e rovesci al sud, con neve fino a 1000 metri sull'Appennino meridionale, fino a 700 metri sull'Appennino centrale. Rari rovesci e temporali al nord e Appennino settentrionale, con fiocchi di neve fino a 500-700 metri (in caso di rovesci).

Giovedì 6 Aprile: residue piogge al sud, più soleggiato altrove. Clima molto freddo di notte con rischio brina e gelo nei settori interni, conche e valli.

Venerdì 7 Aprile: incursione instabile dalla Francia, piogge e temporali sparsi al Nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in leggero aumento ma sempre sotto le medie del periodo.Rischio brinate e gelate nei settori interni del centro e del sud.

Sabato 8 Aprile: veloce depressione in transito su centro e sud, temperature in lieve aumento.

Domenica 9 Aprile: Pasqua con rischio nubi e piogge sparse al sud e basso Adriatico, più stabile altrove. Temperature in leggero aumento.

Lunedì 10 Aprile: possibile nuovo peggioramento al nord e regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi. Temperature in lieve aumento, ma sempre sotto le medie del periodo.

Martedì 11 Aprile: instabilità pomeridiana e serale su monti e colline, specie al nord. Temperature in leggero aumento.

