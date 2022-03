Meteo 7 giorni: il FREDDO lascia spazio al TEPORE, ma la pioggia?

Le temperature scendono pian piano e continueranno a calare almeno fino ad inizio prossima settimana grazie all'ultimissima sferzata fredda dell'inverno astronomico. Domenica 20 marzo vi è l'esordio ufficiale della primavera, ma potremmo dire che sarà un esordio dai connotati invernali soprattutto sul lato termico.

L'ennesima sferzata fredda da est sarà protagonista principalmente al sud e sul medio-basso Adriatico con temperature invernali e soprattutto piovaschi e rovesci sparsi. Tornerà un po' di neve sull'Appennino meridionale, generalmente oltre i 600-700 metri tra domenica e lunedì.

Nel corso della prossima settimana il freddo potrebbe realmente farsi da parte in ogni angolo d'Italia grazie ad un progressivo rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo centrale, favorendo così un netto aumento termico su tutta la penisola. A metà settimana, ovvero tra 23 e 26 marzo, le temperature saliranno sopra le medie su quasi tutta Italia, facendoci assaporare un discreto assaggio di primavera.

Giovedì 24 potremo sfiorare i 22°C al nord:

Ma in tutto questo, dov'è la pioggia? Con l'avvento del freddo da est prima e dell'anticiclone dopo è praticamente certo che le piogge non si mostreranno (al centro e al nord) praticamente per quasi tutta la prossima settimana. Solo il sud vedrà piogge sparse tra domenica e lunedì grazie all'incursione fredda dai Balcani.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con un'irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con fiocchi di neve sparsi in collina tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse fino in alta collina su Basilicata e Calabria. Sereno su tutto il centro ed il nord. Clima freddo.

Martedì 22 marzo: alta pressione in rinforzo anche al sud ma persistono le temperature basse su gran parte d'Italia.

Mercoledì 23 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, temperature massime in aumento e tempo stabile.

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo e tempo stabile. Temperature in generale aumento.

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento.

Sabato 26 marzo: possibile peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica. Prime precipitazioni in arrivo sulle regioni del sud e le isole maggiori (da confermare).

