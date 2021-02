Meteo 7 giorni: il FREDDO in arrivo per tutti, la NEVE in pianura per alcuni

Ci siamo, pur tra mille peripezie e con la difficoltà di congiunture bariche al limite di una "mission impossible", il grande freddo sbarcherà sull'Italia, specie al nord e in Adriatico. Certo rispetto alle emissioni dei giorni scorsi, fisiologicamente qualche valore è stato stemperato, ma ci raggiungeranno comunque punte prossime ai -12°C a 1500m.





Andiamo però con ordine: si partirà mercoledì con tanto maltempo al nord e al centro, altra neve sulle Alpi oltre gli 800-1000m, e fenomeni in rapido trasferimento verso il resto d'Italia entro la serata e nella notte su giovedì, qui sotto i fenomeni attesi invece tra la notte e la mattinata di mercoledì secondo il modello europeo:

Ed ecco che giovedì invece irromperà il freddo da nord-est entro sera portando ad un contrasto termico notevole sul catino padano e al sollevamento repentino dell'aria umida che favorirà qualche spruzzata di neve sino in pianura soprattutto tra Lombardia e Piemonte, dove su Torino, Varese, Biella e Cuneo potrebbe accumularsi anche un velo di neve al suolo, non escluso qualche fiocco persino a Milano.



L'episodio nevoso al nord finirebbe lì, ma non al centro, dove l'arrivo di un altro impulso instabile determinerà al centro e al sud un peggioramento abbastanza marcato tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato; si genererà un'interazione tra l'aria fredda in sfondamento da est e l'aria umida in arrivo da ovest.

Questo favorirà nevicate generalmente deboli su gran parte del centro con limite a 200-300m sulla Toscana, sin nei fondovalle dell'Umbria, sin sulle coste delle Marche, sino a 200m in Abruzzo, sino a 500m sul Lazio; la neve poi dilagherebbe al sud portando fiocchi sino a 300m su Campania, Molise, Puglia e Basilicata con limite in ulteriore calo in Adriatico.



Qui sotto vediamo proprio una mappa della probabilità di neve espressa con una scala di colori tra venerdì e sabato mattina, essa non indica quanto nevicherà, ma SE nevicherà su una data zona:

In ogni caso anche l'Italia contribuirà su scala europea ad un aumento dello snow cover, cioè della copertura nevosa sui vari territori del Continente, come si vede da questa mappa prevista per domenica 14 febbraio (centro e sud innevati nelle zone interne):

A livello termico questa dovrebbe essere la situazione prevista per la mattinata di sabato a 1500m:, notate la depressione presente sul basso Tirreno, capace di catturare una parte dell'aria gelida presente sui Balcani:

Invece per domenica 14 è attesa altra neve lungo il versante adriatico tra Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Lucania e Puglia sin sui litorali a tratti ma ancora con accumuli nel complesso modesti.



Da lunedì 15 il freddo si localizzerà segnatamente proprio in Adriatico, mentre da ovest si farà strada un cuneo anticiclonico che garantirà tempo più stabile altrove e anche meno freddo.



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 16 febbraio:

mercoledì 10 febbraio; maltempo ovunque con piogge in estensione dal nord e dal Tirreno verso il resto d'Italia con neve oltre gli 800-1000m sulle Alpi e temperature in contenuta flessione.



giovedì 11 febbraio: residuo maltempo al mattino al sud ma migliora, bello altrove ma presto sul nord-est nuvolaglia e venti di bora sostenuti, crollo termico entro sera quando l'aria fredda dilagherà sul resto del nord e sul medio Adriatico con neve sino a quote anche pianeggianti (spruzzate tra Piemonte e nord Lombardia sino in pianura).



venerdì 12 febbraio: ultimi fiocchi al mattino sul Piemonte, poi asciutto ma sempre molto freddo su tutto il nord con schiarite sul nord-est. In giornata peggiora al centro e poi al sud con nubi e rovesci, nevosi a quote sempre più basse (200-300m o nei fondovalle) in serata su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, a quote collinari sul Lazio, poi sulla Campania. Temperature in netto calo al nord e sul medio Adriatico, Bora e Grecale protagonisti.



sabato 13 febbraio: al nord bel tempo ma freddo, spruzzate di neve possibili sino all'aba su Emilia e ovest Piemonte, instabile al centro e al sud con ulteriori rovesci nevosi sino a 200-300m in Appennino e nelle zone interne, specie del versante adriatico, dove a tratti la neve potrà cadere sin sulle coste ma con fenomeni in esaurimento nel corso della giornata. Tempo inaffidabile anche sulle Isole Maggiori con piogge e rovesci, ma meno freddo rispetto al resto del Paese, dove i valori caleranno ulteriormente.

domenica 14 febbraio: instabile su medio e basso Adriatico e sulla Lucania con rovesci di neve sin sul litorale e clima molto freddo, tempo migliore altrove, sempre molto freddo al nord, moderato altrove.



lunedì 15 febbraio: esaurimento delle nevicate in Adriatico, per il resto tempo buono, temperature in lieve aumento, più importante in quota e nei valori massimi, ma sempre freddo.



martedì 16 febbraio: tempo buono ovunque, ancora addensamenti irregolari sul basso Adriatico, freddo moderato, gelate notturne al nord, in Appennino e lungo le regioni adriatiche.

