Meteo 7 giorni: il freddo è alle porte, ma dov'è il MALTEMPO?

Una vasta irruzione di aria artico-continentale è pronta ad avvolgere tutta l'Europa dell'est e a causare nuove fortissime nevicate sulle coste del mar Nero, già duramente colpite negli ultimi giorni. Una piccolissima parte di quest'aria molto fredda riuscirà a lambire anche l'Italia tra 21 e 25 gennaio, ma con effetti molto circoscritti e deboli.

Il peggioramento più importante arriverà proprio venerdì 21, grazie all'ingresso del fronte freddo della perturbazione artica che riuscirà a valicare i Balcani e a gettarsi nell'Adriatico: il fronte instabile causerà piogge sparse, acquazzoni e anche nevicate in Appennino fino in collina. Il tutto sarà molto fugace, tanto che entro sera i fenomeni saranno quasi del tutto esauriti.

Quel che resterà sarà aria più fredda e soprattutto un forte vento di tramontana pronto a sferzare le regioni del medio-basso Adriatico e del sud per gran parte del fine settimana. Sul resto d'Italia, in particolare al nord, il tempo sarà sempre stabile non solo questa ma anche per gran parte della prossima settimana.

E la neve? Davvero poca, quasi inesistente: eccetto le fugaci nevicate da fronte freddo in arrivo venerdì (perlopiù in montagna e a tratti in collina sul versante adriatico e al sud), avremo quasi totale assenza di precipitazioni nevose.

Nel corso di domenica un altro rapidissimo fronte potrebbe portare qualche fiocco di neve in collina su Molise, Puglia e Basilicata, dopodiché qualche rapida nevicata potrebbe spingersi sulle coste della Puglia ad inizio prossima settimana.

Altrove tempo quasi del tutto secco a causa dell'eccessiva invadenza dell'alta pressione delle Azzorre. La retrogressione paventata nei precedenti aggiornamenti molto probabilmente non coinvolgerà l'Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 21 gennaio: intrusione di aria molto fredda dai Balcani con piogge e nevicate sparse in collina sul versante adriatico. Piogge in transito anche al sud con neve in montagna e a tratti in alta collina durante la fase finale dei fenomeni (nel pomeriggio). Stabile al nord. Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: correnti molto fredde dai Balcani verso centro e sud Italia, ma con quasi totale assenza di fenomeni. Venti intensi di tramontana al centro e al sud. Temperature in forte calo.

Domenica 23 gennaio: isolati fenomeni al sud e sul basso Adriatico, nevosi fino a bassa quota. Soleggiato altrove. Venti forti di tramontana. Temperature stazionarie.

Lunedì 24 gennaio: possibile persistenza dell'aria gelida al sud e sul medio-basso Adriatico, con fiocchi di neve in pianura in Puglia (fenomeni isolati). Altrove freddo e sereno. Temperature in netto calo.

Martedì 25 gennaio: stabile su tutta Italia ma clima freddo specie al mattino. Venti in attenuazione.

Mercoledì 26 gennaio: tempo stabile su gran parte d'Italia, ma temperature che restano sotto le medie del periodo.

Giovedì 27 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento.

