Meteo 7 giorni: il cuore di dicembre col maltempo e col FREDDO

La prima di una lunga serie di perturbazioni atlantiche è appena approdata in Italia e ha regalato le prime nevicate a bassa quota della stagione sul nordovest, oltre che tanto maltempo sulle regioni centrali.

Il maltempo entrerà nel vivo nel fine settimana quando si approfondirà una depressione colma di forti venti di ponente e libeccio, i quali sferzeranno le regioni del sud. Ancora tante piogge sono previste sul settore tirrenico, meno su quello adriatico e al nord. Tuttavia, sul settentrione, irromperà aria molto fredda da domenica che farà scendere la quota neve fin quasi in pianura (come descritto in questo articolo).

Nel corso della prossima settimana si svilupperà un notevole cuscino d'aria fredda nei bassi strati della Val Padana per due motivi principali: l'ingresso di aria fredda dal centro Europa e la contemporanea presenza di cieli sereni e momentanea stabilità (tra lunedì e martedì). Ecco che le temperature potranno scendere rapidamente portandosi di diversi gradi sotto lo zero su gran parte della pianura Padana.

Questo cuscino d'aria fredda potrebbe rivelarsi determinante per l'arrivo di nuove nevicate in pianura tra mercoledì e venerdì, ma al momento si tratta solo di ipotesi in cerca di conferme.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 10 dicembre: migliora momentaneamente al nordovest, maltempo al nordest, al centro e al sud. Calano ovunque le temperature, nevicate in collina al nordest, oltre i 1300 metri al centro.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e sul lato tirrenico. Nevicate probabili a quote bassissime entro sera al nordest e Lombardia.Temperature in calo ovunque.

Lunedì 12 dicembre: maltempo al nord con neve a bassissima quota o in pianura. Maltempo anche sul resto d'Italia, nevicate in arrivo in collina al centro. Previsione da confermare.

Martedì 13 dicembre: giornata autunnale al sud con piogge e nubi. Più stabile al nord. Temperature in calo sensibile al nord.

Mercoledì 14 dicembre: possibile nuova perturbazione atlantica verso l'Italia. Possibili nevicate fino in pianura al nord (da confermare). Temperature stazionarie.

Giovedì 15 dicembre: maltempo al sud e medio-basso Tirreno, breve miglioramento al nord in attesa di un'altra perturbazione con nevicate a bassissima quota (da confermare).

Venerdì 16 dicembre: nevicate fino in pianura al nord (da confermare). Maltempo diffuso al centro e al sud con temperature in aumento.

