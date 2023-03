Meteo 7 giorni: il colpo di coda dell'ultimo scorcio d'INVERNO!

Stiamo per entrare nell'ultima settimana dell'inverno astronomico, che ci saluterà definitivamente il 20 marzo con l'equinozio di primavera. In verità sono già parecchi giorni che stiamo vivendo giornate pienamente primaverili con temperature anche oltre i 20-22°C: davvero troppi per il periodo. Ora che tutti si aspetterebbero giornate sempre più belle e miti ecco che arriva il colpo di coda d'inverno, ampiamente annunciato da giorni.

Una perturbazione nord-atlantica porterà piogge diffuse e venti molto forti su gran parte d'Italia tra la sera di lunedì 13 e mercoledì 15. Il primo settore alle prese col maltempo, lunedì sera, sarà il Nordovest, poi toccherà al Nordest, al centro e al sud. Ai margini delle piogge le isole maggiori, ma qui soffierà un impetuoso vento di maestrale che potrebbe arrecare parecchi disagi.

Oltre a pioggia e vento tornerà anche il freddo invernale: la depressione richiamerà aria molto fredda artica verso il Mediterraneo, la quale si farà sentire principalmente tra martedì sera, mercoledì e giovedì mattina. In queste 48 ore avremo un calo vertiginoso delle temperature, tanto che potremo raggiungere anomalie negative di circa 5-7°C rispetto alle medie. E considerando che tra lunedì e martedì mattina ci troveremo in un ambiente troppo mite (con anomalie positive di oltre 7-8°C) dovremo prepararci ad un vero e proprio tonfo della colonnina di mercurio!

Tra giovedì sera, venerdì e sabato mattina il tempo migliorerà ovunque e le temperature saliranno fino a riportarsi sulle medie del periodo. Il prosieguo è certamente favorevole al maltempo, grazie ad un'altra perturbazione atlantica annunciata in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 13 marzo: stabile al mattino, dalla sera peggiora al Nordovest, arrivano piogge e locali temporali. Temperature in aumento al centro e al sud con picchi di 21°C.

Martedì 14 marzo: tempo in netto peggioramento al nord e medio-alto Tirreno. Forti rovesci al Nordest e alto Tirreno. Temperature anomale al centro e al sud con picchi di 20-22°C.

Mercoledì 15 marzo: residue piogge al Nordest, maltempo al centro e al sud con venti sostenuti e temperature in repentino calo! Nevicate in Appennino fin sui 900-1000 metri, localmente in collina sull'Appennino settentrionale.

Giovedì 16 marzo: residue piogge al sud e sul medio-basso Adriatico, con neve oltre i 700 metri. Stabile al nord. Temperature in calo.

Venerdì 17 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia e temperature in ripresa, ma senza eccessi di mitezza.

Sabato 18 marzo: nubi in aumento al nord, possibili piogge entro sera per l'avvicinamento di un'altra perturbazione atlantica. Stabile e soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento.

Domenica 19 marzo: netto peggioramento al nord, Sardegna e alto Tirreno. Rischio piogge localmente forti. Scirocco in intensificazione.

