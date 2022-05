Meteo 7 giorni: il caldo raggiunge valori RECORD per maggio?

Il caldo sembra davvero voler fare sul serio nel corso della settimana, grazie ad un vasto promontorio d'alta pressione sub-tropicale che dall'Algeria si protrarrà su tutto il Mediterraneo centrale. Le correnti nord africane faranno impennare le temperature da nord a sud, ma con maggior occhio di riguardo per le regioni settentrionali.

Sarà proprio in pianura Padana che si prevedono giorni estremamente caldi per il periodo, troppo caldi anche per il pieno dell'estate! Ci riferiamo a venerdì 20, sabato 21 e domenica 22: saranno tre giorni bollenti con temperature massime fino a 35-36°C tra bassa Lombardia, Emilia, basso Veneto. Picchi di temperatura vicini ai 34-35°C in Piemonte e nelle aree interne del centro e del sud. Insomma sarebbero temperature elevate e superiori alle medie anche tra luglio e agosto, figuriamoci per maggio!

Eloquente l'anomalia termica prevista al suolo nel week-end:

Fino al termine della settimana l'anticiclne sarà protagonista su tutta Italia, eccetto qualche temporale sui monti. Dalla prossima settimana pare sempre più probabile un periodo più dinamico e instabile, come anticipato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 17 maggio: instabilità sparsa prevalentemente nelle aree interne e montuose, temperature in ulteriore aumento in pianura Padana, con picchi di 33°C.

Mercoledì 18 maggio: temporali o rovesci pomeridiani nelle zone interne del centro e del sud, specie sul lato tirrenico. Stabile al nord, temperature in momentaneo calo sul lato adriatico e al sud.

Giovedì 19 maggio: anticiclone prepotente su tutta Italia, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

Venerdì 20 maggio: ancora clima estivo da nord a sud, tempo stabile e temperature superiori ai 33-35°C in pianura Padana.

Sabato 21 maggio: anticiclone intenso su tutta Italia, caldo in aumento al nord e versante tirrenico con picchi di 34-36°C.

Domenica 22 maggio: caldo che permane su tutta Italia, clima estivo ovunque. Massime fino a 35-36°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Temporali pomeridiani e serali sulle Alpi.

Lunedì 23 maggio: alta pressione in graduale cedimento a partire dal nord, tornano temporali su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie o in lieve calo, ma caldo ancora importante.

