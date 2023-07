Meteo 7 giorni: il caldo preme sull'acceleratore, in arrivo anche dei temporali

L'alta pressione offre stabilità e calore a tutta la penisola, ma la situazione presto comincerà a diventare più estrema in molte regioni italiane. Entriamo nei particolari.

Durante la settimana, l'anticiclone proveniente dall'Africa si intensificherà principalmente sulle regioni del centro, del sud e sulle isole, provocando un aumento delle temperature, che in alcune zone interne potrebbero superare i 40°C. D'altro canto, al nord, l'anticiclone perderà un po' di forza, permettendo il passaggio di correnti più fresche (ad alta quota) provenienti dall'Atlantico. Queste correnti più fresche genereranno un'instabilità atmosferica non strutturata, ovvero i classici temporali estivi che in alcune aree potrebbero manifestarsi con intensità elevata.

L'instabilità aumenterà a partire da mercoledì 12 luglio. È da sottolineare che i fenomeni più importanti riguarderanno le Alpi, Prealpi e le zone collinari del nord. Nel corso della giornata di giovedì 13 luglio, l'instabilità sarà ancora più evidente e si estenderà anche alla Val Padana. I temporali potrebbero causare piogge intense, persino nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Il grande caldo si intensificherà ulteriormente tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, su tutta Italia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 12 Luglio: caldo intenso al centro, al sud e sulle isole. Possibili punte di 42°C nei settori interni. Temporali al nord, specie su Alpi, Prealpi e pedemontane.

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 42°C nei settori interni. Instabile al nord con temporali localmente violenti.

Venerdì 14 Luglio: il caldo diventa eccezionale al sud e sulle isole maggiori. Caldo meno intenso al nord e temporali molto più rari rispetto al giorno precedente.

Sabato 15 Luglio: caldo estremo al sud e sulle isole, punte di 42-43°C nelle zone interne, caldo anche altrove e tempo prevalentemente stabile.

Domenica 16 Luglio: caldo intenso su tutta Italia, punte di 43°C nelle zone interne del sud. Picchi di 40°C anche in Romagna e sulla fascia adriatica.

Lunedì 17 Luglio: insiste il grande caldo eccezionale su tutto il centro, il sud e le isole maggiori. Caldo intenso e afoso anche al nord.

Martedì 18 Luglio: caldo intenso su tutto il centro-sud e le isole maggiori. Possibile lento calo termico a partire dal nord.

