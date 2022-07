Meteo 7 giorni: il CALDO potrebbe diventare ECCEZIONALE la prossima settimana

È sempre più chiaro che il caldo africano si impadronirà dell'Italia e di tutto il Mediterraneo per almeno altri sette giorni. Le conferme arrivano dai principali modelli matematici che confermato l'azione dell'anticiclone sub-tropicale sullo Stivale tra il week-end e quasi tutta la prossima settimana, con caratteri d'eccezionalità (come accennato in questo articolo).

Nonostante manchino ancora un po' di giorni all'arrivo del caldo intenso, la previsione risulta molto probabile in quanto l'ondata di caldo sarebbe una diretta conseguenza del movimento di una depressione atlantica addossata sull'Europa, che avrà inizio tra poco più di 72 ore.

Insomma il caldo, che non già scherza soprattutto al nord, si intensificherà giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice tra 20 e 22 luglio. Proprio a partire dal prossimo mercoledì potremo sfiorare temperature di oltre 40°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud.

Notevoli le prime proiezioni del nostro modello riguardo le temperature al suolo nel pomeriggio di mercoledì 20:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 15 luglio: caldo in ulteriore intensificazione e tempo stabile da nord a sud. Picchi di 36-37°C in pianura Padana, caldo più sopportabile al sud.

Sabato 16 luglio: caldo in intensificazione al centro e al sud. lievissimo momentaneo calo termico al nord e possibilità di isolati forti temporali sul Triveneto.

Domenica 17 luglio: anticiclone su tutta Italia e caldo diffuso. Temperature più alte al centro e al sud, specie aree interne.

Lunedì 18 luglio: anticiclone predominante su tutta Italia, il caldo persiste e diventa afoso su coste e pianure.

Martedì 19 luglio: alta pressione su tutta Italia, il caldo insiste da nord a sud con picchi di 37°C.

Mercoledì 20 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi di 38-39°C al nord e zone interne del centro e della Sardegna. Afa in aumento sulle coste.

Giovedì 21 luglio: caldo eccezionale al nord con picchi superiori ai 40°C in Val Padana, caldo intenso anche al centro e al sud. Afa sulle coste.

