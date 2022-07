Meteo 7 giorni: il CALDO non darà tregua, ma occhio ai TEMPORALI intensi

Caldo e afa non molleranno la presa facilmente dal Mediterraneo, anzi potrebbero non mollarla proprio almeno fino al termine del mese. La tendenza su questa terza decade di luglio, infatti, sembra già piuttosto chiara a causa dell'assenza di scambi meridiani tra Atlantico ed Europa, uno dei pochi fattori che va ad aumentare in modo significativo l'incertezza previsionale.

Insomma il fatto che potremo vivere un finale di luglio con temperature sempre oltre le medie del periodo sembra davvero una certezza (come già analizzato in questo articolo).

Tuttavia è bene specificare che al netto del caldo intenso e persistente potremo imbatterci in isolati ma forti temporali nel corso dei prossimi giorni. Tutto questo sarà causato dall'ingresso di aria più fredda e instabile alle altissime quote, quasi esclusivamente al nord Italia.

Quest'aria più fredda potrebbe creare scompiglio all'interno di una Val Padana pregna di caldo e umidità, favorendo la formazione di temporali molto intensi e a tratti violenti.

Un piccolo assaggio potrebbe arrivare nel week-end, poi altri temporali potrebbero manifestarsi nei primi giorni della prossima settimana, sempre in un contesto caldo (leggi qui maggiori approfondimenti).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 22 luglio: stabile e caldo intenso da nord a sud. Massime fino a 39-40°C in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto, Lombardia e poi anche su Toscana, Lazio, Sardegna. Caldo intenso anche al sud con tanta afa.

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 39-40°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C. Isolati temporali pomeridiani e serali possibili al nord.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi e a seguire in Val Padana dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso su tutta Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Isolati forti temporali sul nordovest e arco alpino, ma sempre con temperature elevate. Temperature stazionarie.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Temporali al nord con temperature sempre superiori alle medie del periodo. Temperature stazionarie.

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

