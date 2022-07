Meteo 7 giorni: il caldo intenso inizia a vacillare, ecco dove avremo i TEMPORALI

Mentre vi scriviamo il caldo si fa sentire su buona parte della penisola, in particolar modo al sud Italia dove troviamo sia temperature molto alte, anche superiori ai 35°C, e sia alti tassi d'umidità che rendono inevitabilmente il caldo insopportabile.

Le temperature sono scese leggermente al nord grazie ai temporali delle scorse ore e l'ingresso di aria meno calda da ovest, ma ci troviamo ancora in un contesto di sopra media termico.

Nel prosieguo di settimana l'anticiclone africano continuerà a perdere colpi e con esso inizierà a vacillare anche la grande calura situata sullo Stivale. Sia chiaro, non dobbiamo aspettarci repentini cali della temperatura, perchè questo non sarà proprio possibile, a meno che non si presenti un temporale (ma sappiamo benissimo che si tratta di un calo termico apparente, di breve durata).

Il caldo intenso andrà molto lentamente e gradualmente a ritirarsi, quindi dovremo attenderci un leggero calo delle temperature da nord a sud soprattutto nel fine settimana. Le temperature, come potete vedere, saranno comunque relativamente alte su buona parte dello Stivale.

L'aria più instabile atlantica sorvolerà con più convinzione il nord, dove determinerà acquazzoni e temporali a più riprese. Il momento più intabile potrebbe essere nella giornata di venerdì come spiegato in questo articolo.

Al centro e al sud ben pochi temporali da segnalare: probabile l'arrivo di fenomeni nei settori interni di Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e raramente in Campania e Calabria settentrionale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 27 luglio: possibile instabilità al nord e zone interne del centro, in Puglia e Basilicata. Tempo generalmente stabile altrove. Temperature stazionarie o lievissimo calo.

Giovedì 28 luglio: possibile incremento dell'instabilità pomeridiana al centro e al sud, specie nei settori interni. Temperature stazionarie e sempre oltre le medie del periodo.

Venerdì 29 luglio: possibile nuovo forte peggioramento al nord con temporali diffusi e localmente molto forti. Stabile e caldo intenso al centro e al sud. Temperature in lieve calo al nord.

Sabato 30 luglio: caldo su tutto il Meridione, temporali frequenti al nord e calo delle temperature.

Domenica 31 luglio: generalmente stabile eccetto isolati temporali in montagna. Temperature stazionarie, ancora oltre le medie del periodo.

Lunedì 1 agosto: temporali sparsi al nordest e regioni adriatiche, le temperature scendono leggermente ovunque.

Martedì 2 agosto: generalmente stabile con rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località