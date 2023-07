Meteo 7 giorni: il caldo diventerà eccezionale, ma...

L'instabilità che ha dominato il nord Italia nei giorni passati appare ormai come un ricordo. Naturalmente, a seguito di eventi così violenti, con forti piogge e grandinate distruttive, l'ingresso dell'anticiclone africano diventa pressoché indispensabile.

A partire da questo week-end l'anticiclone nord-africano avvolgerà la penisola non lasciando spazio per precipitazioni o temporali, salvo sporadici episodi in zone montuose. L'intensità del calore, al contrario, crescerà costantemente, tanto che entro domenica ci ritroveremo nel pieno di un'incisiva ondata di caldo. Le temperature previste a 1500 metri di altitudine domenica, in atmosfera libera, sono già notevolmente elevate, in particolare sulle isole più grandi (fino a 24°C). Questo tipo di temperature di solito le osserviamo in Italia durante intense ondate di calore, ma è importante evidenziare che saremo solo all'inizio dell'avvezione calda.

Farà ancor più caldo a metà della prossima settimana, quando le temperature al suolo potrebbero sfiorare i 40°C su diverse località del sud e delle isole maggiori.

Ma ci sono anche novità: a partire da martedì il nord Italia potrebbe ritrovarsi sotto condizioni un po' più instabili grazie a refoli freschi che, occasionalmente, potrebbero oltrepassare l'anticiclone e raggiungere il settentrione. Naturalmente dai contrasti che ne scaturirebbero, potrebbero svilupparsi temporali particolarmente violenti.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 8 Luglio: anticiclone africano su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento.

Domenica 9 Luglio: stabile ovunque e caldo in intensificazione da nord a sud. Punte di 39°C in Sardegna e Sicilia.

Lunedì 10 Luglio: caldo intenso in tutto il Paese, con punte di 40°C sulle isole principali. Il tempo rimane stabile ovunque.

Martedì 11 Luglio: grande caldo afoso su tutta Italia, punte di 40-41°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo. Afa anche di sera. Isolati temporali serali al nord, specie su Alpi e Prealpi.

Mercoledì 12 Luglio: possibili temporali al nord, specie su Alpi, Prealpi e pedemontane di Lombardia, Veneto, Friuli. Rischio grandinate. Temperature esagerate al sud con punte di 40-41°C nei settori interni.

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 42°C nei settori interni. Afa sulle coste. Tempo più instabile al nord.

Venerdì 14 Luglio: il caldo diventa eccezionale al sud e sulle isole maggiori. Caldo meno intenso al nord e rischio temporali.

