Meteo 7 giorni: il caldo diventa esagerato per la seconda volta in Estate!

Si tratta degli ultimi giorni di caldo "consueto", quasi in linea con le medie stagionali soprattutto al sud e sulle isole principali. L'alta pressione, infatti, è ancora relativamente debole e si espone alle correnti instabili atlantiche che soprattutto al nord causano e causeranno la formazione di piogge e temporali sparsi.

Tutto ciò, almeno fino a giovedì! Da venerdì, invece, la pressione africana prenderà in mano le redini del meteo italiano e si espanderà con forza su tutto il Mediterraneo, dando inizio alla seconda intensa ondata di caldo nord-africano della stagione estiva. In questa occasione, l'ondata di caldo potrebbe durare qualche giorno in più rispetto alla precedente, avvenuta attorno al Solstizio di Giugno, motivo per cui con il passare dei giorni il caldo potrebbe diventare estremamente intollerabile soprattutto sulle coste e sulle isole principali, a causa degli alti livelli di umidità.

Questa seconda ondata di caldo potrebbe persistere almeno fino al 14 Luglio, ma non escludiamo una sua persistenza al sud e sulle isole maggiori. Nel frattempo aria più fresca nord-atlantica potrebbe raggiungere il nord portando un calo termico e forti temporali, proprio da metà mese. Ma su questo punto ci torneremo in altri aggiornamenti.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 5 Luglio: persiste l'instabilità serale al nord, anche con temporali di forte intensità. Altre zone rimangono stabili e le temperature sono nella norma.

Giovedì 6 Luglio: si verificano acquazzoni e temporali nelle regioni del Nordest e nelle aree interne del centro, mentre altrove la situazione è più stabile. Si registra un leggero aumento delle temperature.

Venerdì 7 Luglio: gli ultimi temporali si verificano in modo sporadico al nord e sull'Appennino centro-settentrionale. Si possono verificare rari acquazzoni nelle regioni adriatiche. Altrove il tempo rimane stabile e le temperature rimangono stabili.

Sabato 8 Luglio: si mantiene la stabilità in tutta Italia e l'alta pressione si rafforza in tutto il territorio. Le temperature aumentano nettamente.

Domenica 9 Luglio: il caldo si intensifica in tutta Italia a causa dell'alta pressione africana. Caldo più marcato sul lato tirrenico e isole maggiori.

Lunedì 10 Luglio: caldo intenso in tutto il Paese, con punte di 40°C sulle isole principali. Il tempo rimane stabile ovunque.

Martedì 11 Luglio: caldo africano su tutta Italia, punte vicine ai 40°C sulle isole maggiori. Afa su coste e pianure.

