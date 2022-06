Meteo 7 giorni: il caldo diventa davvero INTENSO con punte oltre 40 GRADI, le ultimissime

Il caldo africano si sta nuovamente impadronendo dell'Italia seppur a piccoli passi. L'anticiclone diverrà sempre più intenso nei prossimi giorni, in particolare al nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna: l'apice del caldo potrebbe arrivare proprio nel corso della prossima settimana,a causa dell'approfondimento di una saccatura fresca sulla penisola iberica.

Potremmo imbatterci in sette giorni decisamente caldi con temperature via via sempre più alte, tanto che potranno superare agevolmente i 35-36°C su gran parte della penisola. Il caldo sarà amplificato dall'aumento della pressione e dei geopotenziali in alta quota, che favoriranno il fenomeno della subsidenza, ovvero lo schiacciamento dell'aria verso il basso ed il conseguente riscaldamento adiabatico.

Proprio per questo motivo non escludiamo picchi massimi superiori ai 40°C in pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud tra martedì, mercoledì e giovedì.

In tutto questo, tuttavia, non mancheranno note instabili particolarmente intensi, almeno stando a quanto enunciato dai principali modelli matematici.

Il modello matematico GFS mostra chiaramente questa possibilità, generata dall'ingresso di aria instabile al nord Italia che favorirebbe lo sviluppo di temporali intensi ricchi di pioggia e grandine.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 17 giugno: anticiclone al nord e alto Tirreno, possibile incursione di aria instabile dai Balcani verso il centro e il sud. Rischio temporali intensi nelle aree interne. Temperature stazionarie.

Sabato 18 giugno: aria più fresca verso il sud con venti in rinforzo. Isolati temporali nei settori interni. Caldo e stabile al centro e al nord.

Domenica 19 giugno: isolati temporali, anche intensi, nelle aree interne del sud. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 20 giugno: tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia al mattino e al pomeriggio. Temporali sparsi in serata al nord dapprima sulle Alpi, in estensione alla Val Padana.

Martedì 21 giugno: stabile su gran parte d'Italia e clima caldo. Isolati temporali pomeridiani e serali al nord. Possibile cambiamento marcato a partire da mercoledì 22.

Mercoledì 22 giugno: ipotetica irruzione instabile nord Atlantica con forti temporali al nord. Più caldo al centro e al sud.

Giovedì 23 giugno: anticiclone su tutta Italia con clima molto caldo e stabile.

