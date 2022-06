Meteo 7 giorni: il CALDO africano non molla la presa, quando torneranno altri temporali?

Il grande caldo africano sta raggiungendo l'apice in queste ore al sud, mentre pian piano molla la presa sulle regioni del nord dove è in arrivo un fronte temporalesco particolarmente violento (leggi qui maggiori informazioni).

Il peggioramento, tuttavia, sarà molto breve e l'anticiclone tornerà ben presto ad avvolgere anche le regioni del nord nel corso della settimana. Questo significa che le temperature saliranno nuovamente ed il caldo sarà intenso su tutta la penisola praticamente fino al termine della settimana.

Le temperature più alte riguarderanno le aree interne del centro, del sud e delle isole maggiori: qui ci aspettiamo picchi di 36-39°C, mentre sulle coste avremo qualche grado in meno sebbene con maggior umidità.

Le uniche note instabili potrebbero manifestarsi sulle Alpi e le alte pianure del nord nel corso della settimana, in particolare tra giovedì e venerdì. Per non parlare del centro e del sud, dove Sole e caldo saranno gli unici protagonisti senza dubbi.

Un nuovo ritorno del maltempo al nord potrebbe concretizzarsi ad inizio prossima settimana, come evidenziato dal modello americano GFS: un indebolimento dell'anticiclone potrebbe favorire l'ingresso di correnti instabili dall'Atlantico che andrebbero a generare temporali e piogge, oltre che un discreto calo termico. Per il momento, tuttavia, si tratta solo di mere ipotesi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 29 giugno: temporali e rovesci al nordest, in graduale attenuazione nella seconda metà di giornata. Stabile, caldo e afoso altrove.

Giovedì 30 giugno: stabile su tutta Italia con caldo intenso e afoso specie al sud. Isolati temporali sulle Alpi e le pianure a nord del Po tra pomeriggio e sera.

Venerdì 1 luglio: anticiclone prepotente su tutta Italia con caldo intenso e picchi di 40°C nelle zone interne. Temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento.

Sabato 2 luglio: caldo diffuso e tempo stabile, eccetto rari fenomeni sulle Alpi. Temperature stazionarie.

Domenica 3 luglio: poche variazioni, anticiclone ancora predominante e insistente ovunque. Temperature stazionarie.

Lunedì 4 luglio: stabile su gran parte d'Italia, possibile ritorno di isolati temporali al nordovest e sulle Alpi. Temperature in lieve calo.

Martedì 5 luglio: stabile al centro e al sud, ipotetico ritorno di temporali e acquazzoni al nord (da confermare). Temperature stazionarie o in lieve calo.

