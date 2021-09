Meteo 7 giorni: i TEMPORALI riprenderanno nuovamente possesso dell'Italia...

La settimana ha preso avvio sotto il segno dell'alta pressione, non solo in Italia, ma su buona parte del Continente Europeo. La figura stabilizzante si trova leggermente sbilanciata ad ovest con la sua parte più forte. Ciò espone la nostra Penisola ad infiltrazioni di aria fresca da nord che si manifestano maggiormente al centro-sud e nelle ore più calde della giornata.

Questa situazione resterà invariata almeno fino a giovedi 9 settembre. Ecco infatti cosa si prevede per il pomeriggio di mercoledi 8 settembre:

Ribadiamo che non si prevedono le tanto agognate piogge democratiche in Italia. Lo standard precipitativo resterà estivo, ovvero con qualche temporale nelle ore pomeridiane specie su Sardegna, Sicilia, Lazio, Campania ed alcuni tratti della Puglia. Sul resto d'Italia il sole splenderà in maniera indisturbata e farà pure abbastanza caldo.

A partire da venerdi 10 settembre, come anticipato, assisteremo alla migrazione del "core" anticiclonico verso le Isole Britanniche:

Questa mossa farà perdere lentamente stabilità atmosferica alla nostra Penisola. In altre parole, il secondo fine settimana di settembre potrebbe presentare un clima variabile e con qualche temporale sparso, ma non necessariamente sui monti e nelle ore più calde della giornata.

Volendo spingerci oltre e arrivando a lunedi 13 settembre, il cambiamento verso una situazione maggiormente instabile risulterà ancora più netto:

Ecco l'isolamento dell'alta pressione in sede inglese e le condizioni moderatamente instabili e variabili che saranno presenti in Italia, specie al nord e al centro.

Ribadiamo che non sono previste perturbazioni e le eventuali piogge o temporali faranno la felicità di pochi e l'infelicità di molti sotto il profilo del ricarico idrico sul nostro Paese. Tuttavia, qualcosa in tal senso potrebbe muoversi.

RIASSUMENDO: Fino a giovedi 9 settembre avremo prevalenza di tempo buono e moderatamente caldo in Italia. Qualche temporale pomeridiano inizialmente probabile solo al sud, poi anche nelle aree interne del centro e sulla Sardegma tra mercoledi 8 e giovedi 9 settembre.

Da venerdi 10 fino a lunedi 13 settembre: alta pressione in lenta e costante attenuazione in Italia. Qualche temporale inizialmente più probabile nelle zone interne e sui monti nel pomeriggio, poi anche lungo alcuni tratti di costa. Fenomeni comunque locali e circoscritti.

