Meteo 7 giorni: i temporali non demordono, ma ci sono novità!

Il maltempo non molla la presa e lo dimostrerà anche nei prossimi giorni almeno fino a metà settimana. L'assenza di una vera e solida alta pressione permette il consolidamento di questa instabilità, quasi continuata, determinata da flussi freschi alle alte quote che scorrazzano qua e là nel Mediterraneo.

La perturbazione ora in transito sullo Stivale tenderà ad indebolirsi gradualmente entro martedì, ma l'instabilità (soprattutto pomeridiana) sarà ancora protagonista almeno fino a giovedì su molte regioni.

Ma ci sono anche delle piccole novità (non grandi, assolutamente): tra 8 e 12 Giugno l'alta pressione proverà timidamente a riprendersi, favorendo un ripristino della stabilità da nord a sud, sebbene qualche nota negativa continuerà a presentarsi. Non sarà un anticiclone molto solido, difatti anche le temperature si limiteranno a crescere di 2-3°C rispetto ai valori attuali. Insomma non ci sarà alcuna ondata di caldo intenso.

Ma come avrete già capito, si tratta di un anticiclone momentaneo, che rischia di essere subito spazzato via entro metà mese da nuove incursioni fresche nord atlantiche, come già anticipato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 6 Giugno: ultime nubi al sud e Nordest con piogge residue e locali forti temporali. Più variabile sulle coste tirreniche e al Nordovest.

Mercoledì 7 Giugno: instabilità pomeridiana sulle regioni adriatiche, al nord e nei settori interni del centro e del sud. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 8 Giugno: alta pressione in lieve rinforzo, in arrivo l'anticiclone nord africano. Temporali isolati pomeridiani nelle zone interne. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 9 Giugno: più stabile su gran parte d'Italia. Qualche temporale in montagna. Temperature in aumento.

Sabato 10 Giugno: stabile su gran parte d'Italia, ma non mancheranno locali temporali pomeridiani e serali al nord e nelle zone interne. Temperature in lieve aumento.

Domenica 11 Giugno: alta pressione su gran parte d'Italia, un week-end estivo ma senza eccessi. Isolati temporali in montagna.

Lunedì 12 Giugno: possibile lento cedimento dell'alta pressione, temporali più frequenti al nord.

