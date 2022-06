Meteo 7 giorni: i temporali lasciano spazio all'alta pressione sub-tropicale, ma non per tutti!

Il caldo africano a breve mollerà la presa grazie all'ingresso di aria più fresca nordatlantica che avrà il merito di portare acquazzoni e temporali su diverse nostre regioni, sia al nord che al centro e al sud. Insomma vivremo un breve break estivo che favorirà un ritorno alla normalità dal punto di vista termico.

La grande cupola nordafricana, tuttavia, si farà da parte solo per pochi giorni: già durante il week-end tornerà a rinforzarsi su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale, inglobando pienamente buona parte del centro e del sud.

Solo il Meridione ed il basso Adriatico potrebbero ritrovarsi al margine dell'anticiclone, risentendo di una ventilazione più fresca settentrionale, sotto forma di modesti venti di maestrale.

In questo contesto l'aumento termico più rilevante riguarderebbe il nord ed il medio-alto Tirreno, dove la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 34-35°C in scioltezza. Clima più gradevole, invece, al sud e sul basso Adriatico con massime tra i 24 e 29°C. La tendenza è confermata al momento da entrambi i principali modelli matematici:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 7 giugno: temporali diffusi e localmente intensi al nord. Rischio grandine in pianura Padana. Temporali sparsi al centro Italia, ancora stabile al sud. Temperature in calo a partire dal nord.

Mercoledì 8 giugno: forti temporali in arrivo sulle aree interne del centro e sul versante adriatico. Rischio elevato di isolate grandinate di grosse dimensioni. Instabilità più sparsa al nord. Temperature in generale calo.

Giovedì 9 giugno: miglioramento al nord, spiccata instabilità al centro e al sud con rischio grandinate e forti raffiche di vento specie nelle aree interne. Temperature in calo.

Venerdì 10 giugno: anticiclone nuovamente in rinforzo su tutta Italia, residui temporali pomeridiani nelle zone interne del sud. Temperature in aumento.

Sabato 11 giugno: anticiclone in netto rinforzo al nord e al centro con temperature in aumento. Maestrale in arrivo al sud e clima più gradevole.

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico.

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

