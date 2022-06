Meteo 7 giorni: i temporali lasceranno spazio ad alta pressione e maestrale?

Fresco e temporali stanno attraversando l'Italia, il tutto dopo una fase di caldo eccezionale che sta pesantemente influendo sull'intensità dei fenomeni al nordest e sulle regioni centrali e meridionali. Sono in atto forti rovesci nelle aree interne di Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Molise, Basilicata, dove si registrano picchi di pioggia superiori ai 80-90 mm.

Il maltempo proseguirà fino a venerdì sulle regioni adriatiche e al sud, il tutto accompagnato da un ulteriore calo delle temperature. Nel frattempo tornerà il Sole su gran parte del nord e del medio-alto Tirreno.

L'anticiclone si rinforzerà ulteriormente tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, pur non occupando in modo opprimente lo Stivale (come già anticipato in questo articolo). Avremo certamente un miglioramento del tempo, ma le temperature non saliranno in modo eccessivo! Insomma vivremo giornate più serene ma con caldo nella norma o leggermente superiore alle medie. Le temperature più alte interesseranno la pianura Padana e le aree interne del centro, mentre al sud avremo clima leggermente più gradevole soprattutto grazie alla presenza del maestrale (in particolare nei giorni di sabato, domenica, lunedì e martedì).

Considerando che mancherà un forte e coriaceo anticiclone, è probabile la formazione di isolati temporali pomeridiani sui monti e in pianura Padana con l'avvento della nuova settimana. Dalla mappa seguente possiamo notare la possibilità medio-bassa di fenomeni, durante la prossima settimana, relegata alle aree interne e montuose:

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 10 giugno: maltempo che persiste al sud e sul basso Adriatico, migliora al nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Sabato 11 giugno: anticiclone in netto rinforzo al nord e al centro con temperature in aumento. Maestrale in arrivo al sud e clima più gradevole.

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico.

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo.

