Meteo 7 giorni: grandi sbalzi in rapida sequenza nel Mediterraneo

L'alta pressione che si è instaurata sull'intero territorio italiano ha portato a una stabilizzazione del tempo, sebbene sia ancora relativamente debole rispetto alle previsioni per i prossimi giorni.

A partire da lunedì, il promontorio sub-tropicale prenderà il controllo sull'intera Italia, determinando valori di pressione e geopotenziale molto elevati, molto simili alle potenti ondate di caldo degli ultimi anni.

Il grande caldo invaderà l'Italia tra martedì 20 e venerdì 23, soprattutto al sud e sulle isole maggiori dove sfioreremo i 35-36°C su tante località dell'entroterra. Qualche picco di 38-39°C non è da escludere in Sardegna e Sicilia! Durante questi giorni, sperimentremo anche l'afa, specie sulle coste. Nonostante il periodo di caldo e stabilità, potremmo comunque incappare in qualche pioggia sparsa e forti temporali serali o notturni sulle Alpi e le Prealpi, ovvero nelle zone più periferiche rispetto all'area di alta pressione.

Da venerdì 23, come già visto in questo articolo, l'anticiclone comincerà a mostrare segni di debolezza. Il rischio più alto è quello del transito di un fronte temporalesco di forte entità da venerdì: il nord, al momento, è nel mirino di questi forti temporali che potrebbero dar luogo a grandinate e forti colpi di vento. Successivamente i temporali potrebbero estendersi anche al centro e al sud, dopodiché seguirebbe un diffuso calo delle temperature!

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 19 Giugno: caldo e stabile ovunque. Isolati temporali sulle Alpi. Temperature in aumento.

Martedì 20 Giugno: il caldo si fa intenso, afa possibile in Val Padana, isole maggiori e zone costiere. Punte di 34°C.

Mercoledì 21 Giugno: Solstizio d'Estate con tempo stabile ovunque. Rari temporali solo sulle Alpi in serata. Caldo in intensificazione ovunque.

Giovedì 22 Giugno: generalmente stabile e molto caldo, da nord a sud. Afa su pianure e coste. Punte di 36-38°C sulle isole maggiori.

Venerdì 23 Giugno: forti temporali al nord, specie su Emilia, Veneto, Trentino, Friuli, Lombardia. Rischio grandinate. Caldo intenso da nord a sud al mattino e primo pomeriggio.

Sabato 24 Giugno: temporali in estensione al centro e al versante adriatico, rischio fenomeni violenti. Temperature in lento calo.

Domenica 25 Giugno: aria fresca in isolamento nel Mediterraneo, tanta instabilità da nord a sud specie nelle ore pomeridiane e serali. Temperature in netto calo.

