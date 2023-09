Meteo 7 giorni: grandi differenze tra nord e sud, poi tutti sulla stessa barca!

La stabilità sta pian piano venendo meno sul meridione a causa dell'ingresso di correnti più fresche dai Balcani, le quali avranno un ruolo determinante nell'evoluzione meteo nel Mediterraneo nei prossimi giorni. Queste correnti fresche, nel giro di poche ore, daranno vita a un ciclone profondo e ben organizzato, che potrebbe assumere connotati simil-tropicali a causa delle calde acque del Mar Ionio:

Nel corso della settimana, ci aspettiamo un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche principalmente sui versanti ionici del Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia, dove il ciclone si avvicinerà minacciosamente portando nubi, piogge e, in alcune aree, forti acquazzoni.

Tuttavia, l'affidabilità di queste previsioni è ancora incerta, poiché la presenza di cicloni di questo tipo rende le previsioni meno affidabili. Pertanto, sarà fondamentale monitorare l'evoluzione meteo passo dopo passo e vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali.

Per il resto d'Italia, non sono previsti particolari cambiamenti. Avremo il dominio dell'alta pressione tra il centro e il Nord Italia, il che porterà anche ad un graduale aumento delle temperature nel corso della settimana, soprattutto a partire da giovedì. In sintesi, avremo l'Italia divisa in due: mentre il centro e il nord godranno di sole e caldo moderato, il sud sperimenta aria più fresca e occasioni di maltempo. Tuttavia, una volta che il ciclone si sarà attenuato, previsto indicativamente per sabato, l'anticiclone prenderà il sopravvento su tutta Italia. Di conseguenza, anche il meridione vedrà il ritorno dell'anticiclone e un aumento delle temperature, previsto tra il fine settimana e l'inizio della prossima settimana:

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 5 Settembre: isolati fenomeni in arrivo al sud, specie sul lato ionico. Sereno altrove, grecale sostenuto su gran parte del sud e del basso Adriatico. Un po' più caldo al nord ma senza eccessi.

Mercoledì 6 Settembre: ciclone in formazione sul mar Ionio, possibili piogge e forti rovesci su Calabria ionica e Sicilia. Piovaschi isolati su Puglia, Basilicata. Stabile altrove e più caldo.

Giovedì 7 Settembre: ciclone immobilizzato nel mar Ionio, precipitazioni persistenti all'estremo sud. Stabile al centro e al nord con caldo senza eccessi.

Venerdì 8 Settembre: piogge e locali nubifragi possibili su Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni rari sul resto del sud. Clima fresco sul Meridione, più caldo altrove.

Sabato 9 Settembre: ultimi fenomeni al sud, stabile altrove con caldo in leggera intensificazione.

Domenica 10 Settembre: migliora il tempo all'estremo sud, stabile altrove e caldo in leggera intensificazione.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

