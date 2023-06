Meteo 7 giorni: grandi cambiamenti in appena una settimana!

Grandi cambiamenti meteo sono in arrivo nel corso della settimana! Dapprima vivremo tempo principalmente instabile, ma con una conclusione dai caratteri nettamente più stabili e caldi, per la prima volta in questo primo scorcio dell'Estate meteorologica.

A partire dal 18 Giugno diventa sempre più probabile che l'alta pressione africana si rafforzi sul Mediterraneo, dando origine alla prima ondata di caldo della stagione. Ma prima del week-end avremo a che fare ancora con piogge, temporali e temperature più basse del solito, come indicato in questo articolo. Le piogge più sostanziose riguarderanno centro e sud Italia, dove si prospettano accumuli davvero importanti per il mese di Giugno.

Nel week-end il tempoi migliorerà, poi da lunedì ecco che l'anticiclone sub-tropicale si porterà con prepotenza sul Mediterraneo, andando a spazzar via le correnti fresche e facendo aumentare ovunque le temperature.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 14 giugno: forte perturbazione atlantica nel Mediterraneo, rischio piogge e locali forti temporali su Sardegna, Sicilia, centro Italia in estensione al resto del sud. Più variabile al nord. Temperature in lieve calo da ovest.

Giovedì 15 giugno: piogge diffuse su centro e sud Italia, sarà una giornata pienamente autunnale! Tempo incerto anche al nord con temporali sparsi. Temperature in netto calo.

Venerdì 16 giugno: resistono piogge sparse al sud e sul basso Adriatico, altrove tempo in miglioramento. Temperature stazionarie.

Sabato 17 giugno: rari fenomeni al sud, altrove tempo sempre più stabile. Temperature in aumento.

Domenica 18 giugno: alta pressione in rinforzo su tutta Italia, torna il Sole e temperature in deciso aumento.

Lunedì 19 Giugno: anticiclone africano sull'Italia, tempo generalmente stabile e caldo in aumento.

Martedì 20 Giugno: tempo prevalentemente stabile e clima caldo ma senza grandi eccessi.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località