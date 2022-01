Meteo 7 giorni: grande calo delle temperature in arrivo, poi continui attacchi FREDDI?

L'inverno è pronto a tornare in scena dopo un inizio d'anno certamente anomalo e pesante per i nostri monti. L'anticiclone africano farà spazio, già a partire da mercoledì, a correnti nettamente più fredde di origine artica che faranno scendere ovunque le temperature e riporteranno la dama bianca sia sulle Alpi che in Appennino.

A riportare l'inverno i Italia ci penserà una serie di impulsi freddi che dall'Islanda si muoveranno verso la Francia e a seguire verso il Mediterraneo. La prima perturbazione, che interromperà l'egemonia dell'anticiclone, arriverà tra 5 e 6 gennaio con al seguito non solo freddo e vento ma anche piogge e nevicate.

Tornerà la neve in montagna, a tratti fino in alta collina sul nordest e sull'Appennino settentrionale. Solo piogge alle basse quote. In compenso, però, scenderanno ovunque le temperature addirittura di oltre 10°C (leggi qui maggiori approfondimenti).

Il tempo resterà freddo e perturbato anche nei giorni successivi, almeno fino ad inizio prossima settimana, a causa di altri impulsi freddi provenienti dal nord Europa. La più fredda potrebbe rivelarsi l'irruzione tra domenica 9 e lunedì 10, la quale potrebbe riportare fiocchi di neve fino in collina sulle regioni centrali e meridionali. Ma su questa ipotesi sono ancora presenti delle incertezze, considerando la distanza temporale ancora importante. Quel che appare più certo è la persistenza di un continuo flusso freddo verso il Mediterraneo almeno fino all'inizio della seconda decade di gennaio.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 4 gennaio: tante nubi al nord e sul lato tirrenico, prime piogge deboli in arrivo in Liguria. Stabile al sud. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Mercoledì 5 gennaio: cedimento dell'anticiclone su tutta Italia, in arrivo una perturbazione dalla Valle del Rodano con piogge e nevicate verso il nord. Fiocchi sino in bassa montagna/alta collina sul nordest. Piogge in estensione al lato tirrenico. Temperature in calo al nord, lieve aumento al centro e al sud.

Giovedì 6 gennaio: Epifania instabile al centro e al sud, nevicate in Appennino oltre 800/1000 metri. Graduale miglioramento al nord ma attenzione a residui fenomeni su Veneto ed Emilia Romagna al mattino, con fiocchi di neve in collina. Temperature in netto calo ovunque.

Venerdì 7 gennaio: stabile al nord e gran parte del centro, maltempo diffuso al sud dove l'aria fredda darà vita ad una depressione ricca di maltempo. Temperature stazionarie o ulteriore lieve calo.

Sabato 8 gennaio: nuova perturbazione nord atlantica in arrivo nel Mediterraneo. Rapido guasto al centro, il maltempo si concentrerà al sud e sulle isole maggiori con neve in montagna. Stabile e freddo al nord. Temperature stazionarie o in calo.

Di seguito le precipitazioni totali previste fino al termine della settimana. Accumuli abbondanti al nordest e al sud. Ai margini il nordovest:

Domenica 9 gennaio: instabilità diffusa al sud Italia, più stabile altrove. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 gennaio: altra depressione in formazione al sud a causa di nuova aria fredda in arrivo dai Balcani. Maltempo diffuso con nevicate abbondanti in Appennino fino in collina. Stabile e freddo al nord. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località