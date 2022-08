Meteo 7 giorni: goccia fresca e tanta instabilità in settimana su diverse regioni

Una depressione in quota sta prendendo possesso del Mediterraneo centrale e dell'area balcanica, favorendo un'intensificazione dell'instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali. Questa sacca d'aria instabile persisterà almeno fino a giovedì garantendo non solo tempo vivace su diverse regioni ma anche temperature inferiori alle medie del periodo al centro e al sud. Tempo più stabile invece al nord dove avremo anche un lieve aumento termico.

I giorni più instabili saranno martedì, mercoledì e giovedì: tanti rovesci e temporali pomeridiani coinvolgeranno Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e più marginalmente Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise. I fenomeni saranno più presenti e intensi nei settori interni, più disorganizzati e deboli sulle coste.

Tra venerdì, sabato e domenica avremo un'estensione dell'instabilità anche nei settori interni del centro e del nord grazie ad un lieve indebolimento della pressione. Ecco che il week-end potrebbe riservare temporali sparsi sulla Val Padana, sulle Alpi ed anche sui settori interni del centro e del sud.

Da inizio prossima settimana, invece, la pressione tornerà a crescere ovunque come accennato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 23 agosto: acquazzoni e temporali diffusi al sud e su Molise, Abruzzo e Lazio. Più stabile al nord. Temperature in calo al sud, in aumento al nord.

Mercoledì 24 agosto: persiste un regime instabile al sud alimentato da aria più gradevole dai quadranti settentrionali. Temporali pomeridiani nei settori interni e montuosi. Temperature stazionarie o al più in lieve aumento al nord.

Giovedì 25 agosto: variabilità pomeridiana al sud con numerosi temporali e rovesci, più stabile al centro e al nord. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 26 agosto: lieve cedimento della pressione anche al centro e al nord, in arrivo rovesci e temporali sparsi tra pomeriggio e sera. Temporali più frequenti al sud. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 27 agosto: rovesci e temporali disorganizzati da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve aumento.

Domenica 28 agosto: qualche temporale sparso al nord e zone interne del centro. Migliora anche al sud. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 29 agosto: tempo in miglioramento, pressione in aumento ovunque. Temperature in aumento.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località