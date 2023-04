Meteo 7 giorni: FREDDO, rovesci, fiocchi di neve e rischio gelate in settimana

La settimana Santa sarà fredda e a tratti instabile, su questo non ci sono più dubbi. Dovremo necessariamente dimenticarci delle temperature tiepide degli ultimi giorni e rispolverare cappotti e sciarpe, perché occorrerranno soprattutto nelle ore serali e al primo mattino.

L'ondata di freddo, già ben spulciata in questo articolo, sarà realtà tra martedì 4 e giovedì 6, sebbene già la giornata di lunedì 3 aprile sarà già parecchio più fredda rispetto ad oggi. Da martedì irromperà un nucleo freddo artico-continentale in retrogressione dalla Scandinavia: questo darà vita ad un sensibile calo termico su tutta Italia, ma in maniera particolare sul Nordest e sul medio-alto Adriatico. Sarà proprio su questi settori che potremo imbatterci in locali rovesci e temporali disorganizzati.

Grazie al sensibile calo termico potremo ammirare nuovamente la neve a quote molto basse per il periodo: Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Friuli, Veneto, Toscana, Umbria rivedranno isolate nevicate fino a quote di medio-alta collina, laddove si svilupperanno rovesci e temporali. Una maggior presenza di piogge, tra mercoledì e giovedì, l'avremo al sud ma con temperature leggermente più alte e quota neve in montagna. Il rischio gelate e brinate nelle ore notturne sarà elevato nei settori interni da nord a sud specie tra mercoledì e giovedì.

Le incertezze crescono sensibilmente per la seconda parte della settimana: tra 7 e 9 Aprile potrebbe giungere nel Mediterraneo un'altra perturbazione con piogge e rovesci, mentre il freddo intenso dovrebbe gradualmente rientrare. Tuttavia la media delle anomalie di temperatura tra 4 e 8 Aprile è piuttosto eloquente: quella in arrivo sarà una settimana molto più fredda del solito, con una media tra 5 e 8°C sotto la normalità.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 3 aprile: piogge su Sicilia, Calabria, Basilicata, Salento, anche rischio nubifragi. Piogge sparse su puglia centro-settentrionale, Molise, Abruzzo. Instabilità con rovesci e temporali sparsi al Nordovest. Più stabile altrove. Temperature in netto calo.

Martedì 4 aprile: residue piogge al sud legate alla perturbazione delle Palme. Flusso ancor più freddo dai Balcani verso il versante adriatico con altri rovesci e temporali sparsi. Temperature in calo.

Mercoledì 5 aprile: ondata di freddo artico-continentale in Italia. Temperature in deciso calo specie al Nordest e sul lato adriatico. Possibili rovesci e temporali sparsi, con quota neve oltre i 400-500 metri sul medio-alto Adriatico.

Giovedì 6 Aprile: fenomeni sparsi specie nelle ore pomeridiane, a carattere temporalesco nei settori interni del centro e del nord. Piogge sparse al sud. Temperature stazionarie, di gran lunga sotto le medie del periodo. Rischio brinate e gelate nei settori interni di notte.

Venerdì 7 Aprile: possibile incursione instabile dalla Francia, piogge e temporali sparsi al Nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in leggero aumento.

Sabato 8 Aprile: veloce depressione in transito su centro e sud, temperature in aumento.

Domenica 9 Aprile: da valutare una Pasqua all'insegna del brutto tempo su centro e sud, con nubi e piogge sparse. Più asciutto al nord.

