Meteo 7 giorni: freddo INTENSO per diverse regioni, l'alta pressione non molla

Mentre vi scriviamo l'Italia sta facendo i conti con un fronte freddo ricco di instabilità, la quale si sta concentrando principalmente sul medio-basso Adriatico e al sud. Piovaschi ed improvvisi acquazzoni sono in atto su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e nelle prossime ore anche su Campania, Calabria Sicilia. Qualche nevicata sta imbiancando l'Appennino, generalmente oltre gli 800 metri ma con episodi di neve anche più in basso.

Si tratta di un fronte freddo legato alla vasta irruzione artica che sta scivolando sull'Europa orientale e sul mar Nero, dove giacerà per tanti giorni dando vita ad una severa ondata di maltempo e neve.

L'Italia, invece, resterà ai margini di questa ondata di gelo e neve a causa dell'eccessiva invadenza dell'anticiclone delle Azzorre. Difatti ci aspettiamo un rapido rasserenamento dei cieli dopo il transito di questo fronte freddo (in realtà già dalla tarda sera di oggi). Il week-end sarà spesso soleggiato, eccetto qualche raro fenomeno in Puglia, la regione più vicina alla perturbazione gelida che avvolgerà l'Europa dell'est.

L'assenza dei fenomeni sarà più che evidente: su quasi tutta Italia il tempo sarà stabile per quasi tutti i prossimi 7 giorni, eccezion fatta per il basso Adriatico che subirà molto marginalmente gli effetti dell'aria fredda che riuscirà a scivolare dai Balcani (leggi qui maggiori approfondimenti). Qualche piovasco o qualche fiocco di neve in collina si farà vedere su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia, Basilicata ad inizio prossima settimana. Altrove invece dominerà il Sole.

Farà senza dubbio molto freddo, con temperature quasi sempre sotto le medie del periodo per tutto il periodo in esame. L'apice del freddo sarà al sud, dove ci aspettiamo temperature di almeno 6-7°C inferiori alle medie del periodo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 22 gennaio: correnti molto fredde dai Balcani verso centro e sud Italia, ma con quasi totale assenza di fenomeni. Venti intensi di tramontana al centro e al sud. Temperature in calo.

Domenica 23 gennaio: isolati fenomeni al sud e sul basso Adriatico, nevosi fino a bassa quota. Soleggiato altrove. Venti forti di tramontana. Temperature stazionarie.

Lunedì 24 gennaio: possibile persistenza dell'aria gelida al sud e sul medio-basso Adriatico, con fiocchi di neve in pianura in Puglia (fenomeni isolati). Piovaschi in Molise, Abruzzo meridionale e Basilicata, con nevicate deboli oltre 500 metri. Altrove freddo e sereno. Temperature in netto calo.

Martedì 25 gennaio: stabile su tutta Italia ma clima freddo specie al mattino. Venti in attenuazione.

Mercoledì 26 gennaio: tempo stabile su gran parte d'Italia, ma temperature che restano sotto le medie del periodo.

Giovedì 27 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Dal pomeriggio nubi in graduale aumento al centro e al sud. Temperature in leggero aumento.

Venerdì 28 gennaio: debolissime correnti fredde in arrivo verso centro e sud, ma con fenomeni davvero marginali e rari. Stabile e sereno al nord. Temperature in calo.

