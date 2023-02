Meteo 7 giorni: freddo intenso e maltempo saranno spazzati via?

Il maltempo sta entrando nel vivo grazie allo sviluppo di una depressione piuttosto profonda nel canale di Sicilia, alimentata dall'aria molto fredda continentale che continua ad affluire dai Balcani verso il Mediterraneo.

Nelle prossime ore 48 ore possiamo individuare due aree di maltempo: la prima sul medio Adriatico, tra la bassa Romagna e il Gargano, dove il nucleo molto freddo balcanico apporterà nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sull'Abruzzo dove non escludiamo diversi centimetri di accumulo fino a giovedì mattina; la seconda area di maltempo sarà all'estremo sud, tra Sicilia e Calabria, dove imperverserà la depressione descritta precedentemente.

Questo ciclone darà vita a piogge intense e persistenti, che sui settori ionici della Sicilia potrebbero scatenare nubifragi e accumuli superiori ai 300 mm fino a venerdì mattina. Queste piogge si estenderanno anche alla Calabria meridionale. La neve scenderà oltre i 700-800 metri tra le due regioni, con qualche comparsa più in basso nel cosentino. Possibili accumuli oltre due metri sull'Etna!

Il maltempo cesserà definitivamente tra sabato e domenica grazie al repentino rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre: questa grande figura anticiclonica spazzerà via le correnti fredde e instabili trascinando aria più stabile e leggermente più tiepida.

Solo ad inizio prossima settimana, prettamente nel corso di lunedì, un altro velocissimo fronte instabile potrebbe interessare marginalmente il sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 9 febbraio: depressione al sud con maltempo diffuso su Sicilia, Calabria, Basilicata. Nevicate abbondanti in Appennino, fiocchi fino in collina. Nevicate sparse fino in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo. Più asciutto sul resto del nord.

Venerdì 10 febbraio: persiste il maltempo al sud, specie su Sicilia ionica e Calabria meridionale. Via via più stabile altrove. Temperature in lieve aumento.

Sabato 11 febbraio: rapido rinforzo dell'anticiclone su tutta Italia, rapido esaurimento dei fenomeni al sud. Temperature in lieve aumento.

Domenica 12 febbraio: anticiclone su tutta Italia, clima rigido di notte e all'alba, più gradevole di giorno. In serata possibile blando peggioramento al sud per l'arrivo di un fronte dai Balcani.

Lunedì 13 febbraio: piogge velocissime al sud, migliora rapidamente in giornata. Stabile sul resto d'Italia, anticiclone ben presente. Temperature in lento aumento.

Martedì 14 febbraio: stabile su tutta Italia, l'anticiclone porterà temperature via via più alte!

Mercoledì 15 febbraio: stabile grazie all'alta pressione distesa su tutta Italia. Notti molto fredde e rischio gelate, più tiepido di giorno.

