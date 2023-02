Meteo 7 giorni: FREDDO INTENSO confermato ma...

L'evoluzione meteorologica dei prossimi sette giorni comincia a prender forma dopo tanti dubbi e tanti cambiamenti nelle varie simulazioni dei centri di calcolo. Ebbene il freddo è confermato: a partire da domenica e soprattutto da lunedì l'Italia vivrà il periodo più freddo di questa stagione (fino ad ora) ma il tutto avverrà con buona probabilità in un contesto poco instabile.

Gli aggiornamenti pomeridiani sono piuttosto eloquenti a tal proposito e ci mostrano un avvio della prossima settimana all'insegna del gran freddo e di un rapido peggioramento di stampo artico che potrebbe coinvolgere principalmente nord e medio-alto Tirreno (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Questo peggioramento avverrà ad opera di una piccolissima ma insidiosa depressione artica che si farà strada dal mar del Nord verso la Germania e a seguire sull'arco alpino (tra domenica e le prime ore di lunedì). A seguire si getterà nel Mediterraneo dove darà vita ad una bassa pressione colma di nubi, piogge, rovesci e nevicate: la perturbazione agirà prevalentemente al nord e sul medio-alto Tirreno, mentre le temperature inizieranno a scendere ovunque in modo sensibile per l'ingresso di aria fredda dai Balcani. Arriveranno anche nevicate sparse specie al nord, generalmente a quote di media collina e a sprazzi anche più in basso.

Martedì questa perturbazione potrebbe incamminarsi sul Mediterraneo occidentale, lasciando l'Italia in balia di correnti molto fredde provenienti da est ma in un contesto abbastanza stabile su tante regioni. Da verificare la persistenza del maltempo sulle isole maggiori, e qualche nevicata isolata lungo l'Appennino.

Insomma i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, con qualche nevicata relegata ai settori montuosi grazie all'effetto stau. Eloquenti le temperature massime previste martedì, ben al di sotto delle medie del periodo:

Nella seconda metà della prossima settimana naturalmente le incertezze aumentano drasticamente: tra le ipotesi papabili spicca quella dell'arrivo di fiocchi di neve in pianura sul settentrione e a bassa quota al centro Italia, ma per risolvere questi dubbi occorreranno alcuni giorni!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 3 febbraio: stabile e soleggiato su tutta Italia, venti di tramontana possibili al sud e basso Adriatico. clima freddo ovunque.

Sabato 4 febbraio: stabile su tutta Italia, anticiclone disteso sul Mediterraneo ma clima freddo specie di notte e all'alba. Rischio gelate su valli e pianure. Tramontana sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Domenica 5 febbraio: generalmente stabile ma gran freddo di notte e all'alba da nord a sud. Nevicate in arrivo sulle Alpi di confine, qualche sconfinamento dei fenomeni al nordest. Freddo intenso in arrivo sul medio-basso Adriatico con sostenuta tramontana.

Lunedì 6 febbraio: rapido peggioramento al nord e a seguire al centro Italia e lato tirrenico, possibili nevicate fino a quote collinari. Nubi in aumento al sud e clima freddo. Temperature in calo ovunque.

Martedì 7 febbraio: aria molto fredda dai Balcani verso tutta Italia, ma tempo generalmente stabile eccetto rare nevicate a ridosso dei monti. Temperature in calo.

Mercoledì 8 febbraio: possibile ritorno delle nevicate a bassa quota sulle regioni centrali, in estensione al nord entro sera. Clima freddo ovunque.

Giovedì 9 febbraio: grandi incertezze, possibile maltempo su gran parte d'Italia ma con neve a quote collinari sulle regioni centrali e meridionali. Possibili fiocchi al piano in Val Padana (tutto da confermare).

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località