Meteo 7 giorni: freddo ed instabilità sulla PASQUA italica; la prossima settimana PIOGGE al NORD?

Un bagno di sole e di mitezza (anche troppa) sta avvolgendo l'Italia e gran parte d'Europa in questi giorni. Merito di un vasto anticiclone dalle caratteristiche quasi estive che oltre a determinare cieli sereni, ha portato avanti la stagione, specie al nord e al centro, con temperature sopra le righe.

Nei prossimi giorni la situazione sull'Italia tenderà lentamente a cambiare stante lo spostamento della struttura stabilizzante verso ovest. A partire da venerdi 2, ma soprattutto tra Sabato Santo e Pasqua, verremo interessati da un fronte freddo in transito da nord a sud che oltre a determinare un calo delle temperature ed un rinforzo del vento, sarà artefice di rovesci, qualche temporale e persino nevicate in Appennino al centro-sud oltre gli 800-1000 metri.

Le previsioni grafiche per la giornata di sabato 3 aprile mostrano quanto detto poco sopra:

Notiamo un tempo instabile con rischio di rovesci al nord-est, in trasferimento verso il centro, specie le aree interne e adriatiche, dove la neve potrebbe comparire sopra gli 800-1000 metri.

Il tempo cambierà anche sul resto d'Italia dove interverrà un calo termico ed una maggiore ventilazione settentrionale, ma i risvolti pluviometrici saranno scarsi specie laddove la pioggia sarebbe necessaria, ovvero al nord.

Nella giornata di Pasqua il maltempo si sposterà verso il meridione, coinvolgendo ancora le regioni centrali adriatiche e le aree interne dove la neve potrebbe cadere fino a 800 metri. Al di sotto di questa quota avremo rovesci e qualche temporale che tenderà a concentrarsi sempre più a sud nell'arco della giornata festiva.

Al nord, sul Tirreno e la Sardegna bel tempo, ma ventoso e abbastanza freddo stante la presenza di correnti settentrionali.

Ci sono speranze di pioggia per le regioni settentrionali? Forse a metà della prossima settimana.

Dopo una Pasquetta con gli ultimi rovesci al sud e qualche piovasco in arrivo al nord a fine giornata, una nuova discesa fredda potrebbe scegliere questa volta una via più occidentale. La mappa riferita a martedi 6 aprile inquadra bene il tutto:

Se l'alta pressione atlantica non spingesse troppo, l'aria fredda (frecce bianche) potrebbe finire sulla Francia, attivando un gomito di correnti sud-occidentali umide sull'Italia. Sarebbe una ghiotta occasione per avere piogge di un certo peso al nord e sul Tirreno, anche laddove la siccità sta picchiando duro.

Non abbiamo ancora la certezza che questa mossa possa riuscire, perchè spesso l'alta pressione ad ovest si presenta in realtà piu invadente di come viene inquadrata a medio termine dalle elaborazioni. Tuttavia, per il momento, la pioggia al nord e sul Tirreno sembra confermata tra martedi 6 e mercoledi 7 aprile, in un contesto non particolarmente freddo.

