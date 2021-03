Meteo 7 giorni: FREDDO e NEVE protagonisti durante questa settimana

Resta sostanzialmente confermata la dinamica meteorologica di questa settimana che farà parlare di sè dal punto di vista climatico in Italia.

In sostanza, fino a mercoledi 17 marzo, avremo correnti settentrionali con il freddo che sarà parzialmente disturbato dalla catena alpina. A seguire, tra giovedi 18 e domenica 21 marzo le correnti ruoteranno da est, formando depressioni da contrasto sul Mediterraneo. In questo frangente avremo la massima intensità del freddo e la possibilità di neve a quote molto basse specie al centro e al nord.

La prima mappa mostra la situazione sinottica e le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di mercoledi 17 marzo:

Notiamo una situazione molto simile a quella presente attualmente sullo scacchiere europeo. In sostanza, le correnti fredde seguiteranno a cozzare contro le Alpi, riempiendo di neve i settori oltre la chiostra montuosa.

L'Italia resterà in gran parte riparata sia dal freddo che dai fenomeni. Solo le regioni del basso Adriatico, le aree interne e il meridione potrebbero avere precipitazioni, unitamente ad un clima più freddo e ventoso. In altre parole, rovesci nevosi sopra i 700-900 metri frequenteranno l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e in parte il restante meridione peninsulare e il nord della Sicilia.

Sul resto d'Italia, a parte i settori confinali delle Alpi che avranno nubi e nevicate, il cielo sarà sereno o con poche nubi sparse senza fenomeni ed in un contesto giornaliero non freddo.

La situazione è prevista cambiare radicalmente a partire da giovedi 18 marzo; le correnti settentrionali verranno gradualmente sostituite da venti di matrice orientale stante il coricamento dell'alta pressione verso la Scandinavia. Sull'Italia arriverà quindi il freddo e persino la neve a bassa quota al nord e su parte delle regioni centrali.

La seconda mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra giovedi 18 e venerdi 19 marzo:

Notate la differenza con la prima mappa postata; il coricamento dell'alta pressione verso la Scandinavia (frecce rosse) darà adito ad un potente rientro di correnti orientali fredde sulla media Europa e sull'Italia.

Dal punto di vista dei fenomeni, il tempo tenderà a peggiorare sulla nostra Penisola, con piogge e nevicate che al nord potrebbero scendere fino a 300-400 metri soprattutto nella giornata di venerdi 19 marzo. Queste sono le precipitazioni attese in Italia nella notte tra giovedi 18 e venerdi 19 marzo:

Si tratta di una previsione ancora un po' incerta in quanto l'esatta tempistica della dinamica ancora non si conosce. Tutto dipenderà dalla posizione della depressione da contrasto che con questo aggiornamento viene vista all'altezza della Corsica.

Nel fine settimana il tempo è previsto restare instabile con neve sopra i 300-400 metri al nord nella giornata di sabato e tanta pioggia al centro e al sud (si legga questo articolo per maggiore chiarezza: www.meteolive.it/news/Week-end/4/maltempo-e-neve-anche-nel-prossimo-week-end-vediamo-dove-/89617/.

Solo nella giornata di lunedi 22 marzo l'alta pressione atlantica potrebbe estendersi alla nostra Penisola, assicurando un temporaneo miglioramento ed un aumento delle temperature da nord a sud.

