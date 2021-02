Meteo 7 giorni: FREDDO e NEVE nel week-end al centro e al sud, poi...

Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali stanno entrando nella sfera di influenza del freddo. Le temperature stanno scendendo e i freddi venti di Tramontana hanno ormai sostituito le tiepide correnti occidentali che fino a ieri garantivano un tempo quasi primaverile.

L'ondata di freddo che sta per divenire realtà sul nostro Paese sarà breve, ma intensa e determinerà una fase nevosa fino in pianura su alcune regioni dell'Italia centro-meridionale.

La prima cartina mostra le previsioni grafiche riferite alla giornata di sabato 13 febbraio:

La neve abbraccerà le aree interne del centro e il versante adriatico fino a quote pianeggianti e costiere. Al meridione la quota neve sarà inizialmente più alta (300-500 metri) ma si porterà a quote di pianura nella giornata di domenica 14 febbraio.

Le regioni settentrionali, dopo le spruzzate nevose che interverranno la prossima notte e la prima mattinata di sabato, non avranno ulteriori nevicate e il cielo tenderà a rasserenare.

La nuova settimana si aprirà ancora all'insegna del freddo che colpirà soprattutto le regioni meridionali e il medio-basso Adriatico nella giornata di lunedi 15 febbraio:

In queste zone avremo ancora il rischio di rovesci nevosi fin sui litorali, ma in graduale attenuazione nell'arco della giornata. Sul resto d'Italia subentrerà una zona di alta pressione con temperature sempre basse, ma in graduale e lento addolcimento.

Il resto della settimana dovrebbe proseguire con condizioni variabili ed ancora un po' fredde, con qualche sporadica precipitazione locale e senza perturbazioni importanti. Ecco la mappa valida per le ore centrali di giovedi 18 febbraio:

Notate il freddo che, seppure arretrato, continuerà ad attanagliare l'est europeo con un'alta pressione di tipo termico. Le correnti atlantiche resteranno però lontane dal nostro Continente, lambendo solo le isole Britanniche.

RIASSUMENDO

Sabato 13 febbraio: maltempo al centro e al sud con neve fino in pianura su bassa Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, sopra i 300-500 metri al meridione. Al nord addensamenti locali ma senza piu fenomeni e tendenda a miglioramento. Freddo intenso e venti molto forti da nord.

Domenica 14 e lunedi 15 febbraio: rovesci di neve fin sulle coste sul medio Adriatico, il meridione e forse l'est della Sardegna. Altrove tempo buono a parte nubi locali senza conseguenze. Graduale addolcimento delle temperature da ovest, specie lunedì.

Da martedi 16 fino a venerdi 19 febbraio condizioni di variabilità con clima moderatamente freddo e qualche precipitazione locale.

