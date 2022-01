Meteo 7 giorni: freddo e NEVE a quote basse, poi spazio all'anticiclone?

Un nuovo peggioramento è alle porte, l'ultimo prima di una nuova lunga pausa dell'inverno. I prossimi giorni si riveleranno tutto sommato freddi su quasi tutta Italia, ma l'assenza di precipitazioni si farà sentire al nord Italia, in particolare al nordovest dove quasi certamente ne pioverà ne nevicherà fino al termine della prossima settimana.

L'irruzione artica ormai imminente porterà un netto peggioramento del tempo su gran parte del centro e del sud, mentre quasi tutto il nord resterà ai margini. Solo l'Emilia Romagna assisterà a qualche rapida nevicata nella giornata di domenica, dopodiché spazio all'alta pressione e alle inversioni termiche.

Centro e sud, tra domenica e lunedì, faranno i conti con piogge e nevicate abbondanti a quote sempre più basse man mano che l'aria fredda si insedierà nei bassi strati. L'Appennino farà certamente il carico di neve, soprattutto oltre gli 800-900 metri dove ci aspettiamo oltre 30-40 cm di neve fresca (tra Abruzzo, Molise, Basilicata). I fiocchi bianchi raggiungeranno quote bassissime e addirittura potranno sfiorare le coste in alcune località come quelle del pesarese e del riminese. Possibile una nevicata anche su Rimini nella giornata di domenica. Fioccate sparse coreografiche probabili anche su bolognese, modenese, reggiano fino in pianura.

La quota neve aumenterà gradualmente man mano che ci spostiamo verso sud: su Marche centro-meridionali, Umbria, zone interne della Toscana, Abruzzo e Lazio potrebbe nevicare oltre i 400-500 metri, con fiocchi più in basso solo su maceratese, ascolano, fermano, anconetano, teramano, aquilano, pescarese.

Lunedì la quota neve scenderà a 400-500 metri tra Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Molise, zone interne della Campania. Neve anche su Calabria e Sicilia oltre 700 metri, eccetto fioccate a bassa quota nel cosentino. Fiocchi anche in Sardegna lunedì, solo oltre 600-700 metri.

Nel prosieguo di settimana il tempo tenderà rapidamente a migliorare, eccetto residui fenomeni sparsi al sud e sul basso adriatico causati da infiltrazioni fredde continentali, provenienti dall'est Europa (tra 12 e 15 gennaio). Sul resto del Paese prevarrà il Sole di giorno e gran freddo di notte. L'alta pressione tornerà, molto probabilmente, a dominare la scena su gran parte del territorio italiano per diversi giorni.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 9 gennaio: irruzione artica in arrivo al centro e al sud, possibile depressione nel mar Tirreno con precipitazioni estese. Forti nevicate in Appennino, fino in collina tra Toscana, Marche, Umbria, Lazio. Nevicate tra mattina e tardo pomeriggio su Romagna e pesarese fino in pianura e sulle coste. Fioccate sparse in pianura tra bolognese, modenese, reggiano. Dalla sera peggiora al sud con piogge e neve in alta montagna. Entro tarda sera prime nevicate a bassa quota nelle zone interne di Molise, Campania. Temperature in calo.

Lunedì 10 gennaio: maltempo diffuso al sud con nevicate copiose in Appennino, fin sui 500 metri di quota e localmente più in basso tra Molise, Subappennino Dauno, Campania e Basilicata. Nevicate sull'Appennino centrale dalle Marche al Molise fino a quote relativamente basse. Stabile e freddo al nord. Temperature in calo.

Martedì 11 gennaio: residuo maltempo al sud con neve oltre 600 metri. Residue nevicate sull'Appennino centrale, più stabile e soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 12 gennaio: stabile al nord, persistono correnti fredde nord-orientali al centro e al sud, con fenomeni sparsi a ridosso dei monti. Temperature in calo.

Giovedì 13 gennaio: stabile al nord, deboli e rari fenomeni sparsi sul medio-basso adriatico per effetto di correnti fredde da est. Clima freddo.

Venerdì 14 gennaio: alta pressione in netto rinforzo su tutta Italia, specie al nord dove avremo un aumento delle temperature.

Sabato 15 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento nelle massime, scendono le minime grazie alle inversioni termiche.

