Meteo 7 giorni: FREDDO e maltempo per alcune regioni, poi spazio al grande anticiclone

Con i suoi alti e bassi l'anticiclone delle Azzorre è sempre addossato all'Europa occidentale e all'Italia, confermando il suo ruolo primario nell'evoluzione meteorologia mediterranea. Attualmente il vasto anticiclone sta subendo una lieve flessione che si traduce in maggior nuvolosità e qualche rara pioggia: nulla di rilevante per il momento, in attesa di una rapida irruzione artica che approderà tra lunedì e martedì.

Ad inizio settimana ci sarà il transito di un fronte freddo artico esclusivamente sulle regioni meridionali e del medio-basso Adriatico: questa perturbazione porterà piogge rapide, qualche acquazzone e qualche nevicata fino in alta collina ma senza episodi degni di nota. Certamente avremo un gran vento di tramontana, con raffiche burrascose su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Tanto vento anche sul resto del sud. Tempo stabile e paradossalmente più gradevole al nord per effetto del foehn. Solo le Alpi di confine potranno assistere a nevicate da stau localmente abbondanti.

A partire da mercoledì il tempo tornerà a migliorare ovunque grazie al rinforzo dell'alta pressione delle Azzorre, questa volta alimentato da aria molto mite in quota proveniente dall'area sub-tropicale caraibica. Avremo un aumento generale delle temperature da nord a sud, sia in pianura che in montagna. Lo zero termico schizzerà oltre i 3000/3500 metri su tutta Italia, esattamente come avvenuto a Capodanno quando in Italia si affacciò l'alta pressione africana.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 6 febbraio: addensamenti al sud con piogge molto rare, migliora al centro. Sereno e secco al nord. Temperature in aumento.

Lunedì 7 febbraio: improvvisa sferzata fredda al centro e al sud con piogge sparse, qualche grandinata e fiocchi di neve in alta collina. Venti in netto rinforzo di tramontana al sud, foehn al nord e clima secco. Temperature in aumento al nord, in netto calo al centro e al sud.

Martedì 8 febbraio: freddo al sud e medio-basso Adriatico ma con fenomeni in attenuazione. Venti forti di tramontana. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 9 febbraio: anticiclone in arrivo su tutta Italia, tempo stabile ovunque e temperature in aumento.

Giovedì 10 febbraio: forte anticiclone su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in impennata ovunque.

Venerdì 11 febbraio: stabile al centro e al sud, aumentano le nubi al nord a causa di infiltrazioni umide atlantiche ma senza particolari fenomeni. Temperature stazionarie.

Sabato 12 febbraio: nubi in ulteriore aumento al nord e al centro, con possibili piogge deboli su Liguria, Toscana e nordest (da confermare). L'alta pressione potrebbe gradualmente indebolirsi.

