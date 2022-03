Meteo 7 giorni: freddo e maltempo lasciano spazio al tepore sub-tropicale?

Le fredde correnti nord-orientali continuano a soffiare verso il Mediterraneo, con incisività più marcata sulle regioni adriatiche e al sud dove in queste ore sono in atto nevicate sparse a quote basse. Il soffio dell'est proseguirà fino al termine della settimana, seppur con maltempo non proprio esaltante.

Difatti tra mercoledì e venerdì avremo un netto miglioramento del tempo grazie ad un momentaneo rinforzo dell'alta pressione, che favorirà il ritorno del Sole. Le temperature però si manterranno basse, sotto le medie del periodo praticamente ovunque.

Nel week-end sorgono maggiori dubbi, in quanto vi è la possibilità dell'arrivo di una perturbazione atlantica che riporterebbe la pioggia su tante regioni del centro e del sud, in Sardegna e localmente anche al nord (leggi qui maggiori approfondimenti).

Un altro importante cambiamento potrebbe manifestarsi nel corso della prossima settimana: l'isolamento di una depressione atlantica tra la penisola iberica ed il Marocco potrebbe innescare la risalita di aria mite sub-tropicale sullo Stivale, favorendo così un sensibile aumento delle temperature su tutta Italia. L'ipotesi è presente nelle mappe medie (la previsione più probabile) del modello GFS.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 9 marzo: ancora tanto freddo sul medio-basso Adriatico e al sud, con fiocchi di neve residui a bassissima quota specie al mattino. Secco e freddo al nord. Temperature in calo.

Giovedì 10 marzo: generalmente stabile e soleggiato, ma clima freddo ovunque, rigido al mattino.

Venerdì 11 marzo: alta pressione in rinforzo su tutta Italia. Temperature in lieve aumento nelle massime, molto freddo di notte. Ventoso al sud.

Sabato 12 marzo: possibile sblocco delle correnti atlantiche nel Mediterraneo, piogge sparse al centro e al sud, qualche rapida nevicata al nord (da confermare). Temperature stazionarie o in ulteriore calo.

Domenica 13 marzo: freddo su tutta la penisola, possibilità di piogge e nevicate sparse a bassa quota al nord e sul lato tirrenico. (da confermare).

Lunedì 14 marzo: tempo in generale miglioramento grazie all'alta pressione. Lieve aumento delle temperature.

Martedì 15 marzo: anticiclone sempre più forte su gran parte d'Italia, temperature in aumento netto al centro e al sud.

