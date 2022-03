Meteo 7 giorni: freddo e MALTEMPO, l'inverno non è ancora terminato!

Quando tutti eravamo ormai pronti al tepore primaverile ecco che la natura ci fa capire come anche ad aprile il freddo può ancora dire la sua.

Nel corso della settimana, quindi tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, l'Italia farà i conti con una serie di perturbazioni atlantiche alimentate da aria via via sempre più fredda, che sarà capace di far scendere le temperature da nord a sud e di riportare la neve a quote basse per il periodo.

Le correnti atlantiche si mostreranno già tra mercoledì e venerdì con precipitazioni diffuse sul lato tirrenico e parzialmente anche al nord, alimentate dai venti di libeccio e scirocco.

Il vero e proprio colpo di coda invernale, che farà crollare le temperature, arriverà tra 2 e 4 aprile: una massa d'aria artica scivolerà sull'Europa occidentale fino ad aggirare le Alpi dalla porta occidentale, ovvero la valle del Rodano. L'aria fredda penetrerà nel Tirreno dando vita ad una depressione stazionaria che provocherà piogge diffuse su gran parte d'Italia e nevicate a quote basse al nord. I fiocchi bianchi potranno mostrarsi a quote bassissime e localmente in pianura tra Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia.

La "rodanata", tipica ondata fredda del pieno dell'inverno, regalerà un lungo periodo freddo, con temperature sotto le medie del periodo (leggi qui maggiori approfondimenti).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 30 marzo: perturbazione atlantica in arrivo, piogge diffuse su gran parte d'Italia ma fenomeni più forti e insistenti sul lato tirrenico. Piogge sparse al nord, più presenti a ridosso dei monti. Scirocco al sud. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Giovedì 31 marzo: maltempo diffuso al nordest e sul lato tirrenico. Nevicate abbondanti sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Nubi e piogge deboli sul lato adriatico e al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 1 aprile: nuovo affondo nord atlantico nel mar Tirreno. Maltempo in intensificazione al nord con nevicate abbondanti sui monti, in graduale calo di quota. Maltempo anche sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 2 aprile: maltempo diffuso al nord e sul lato tirrenico, irruzione artica con piogge, temporali e anche neve a quote via via più basse sul settentrione, specie su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia.Temperature in forte calo.

Domenica 3 aprile: giornata invernale su tutta Italia con freddo e instabilità sparsa. Nevicate in collina al nordovest, con episodi possibili fino in pianura su Piemonte ed Emilia occidentale. Freddo che dilaga anche al centro Italia con neve in Appennino.

Lunedì 4 aprile: maltempo diffuso al centro e al sud con neve abbondante in Appennino. Residuo maltempo al nordest con fiocchi di neve a bassa quota. Temperature in calo.

Martedì 5 aprile: netto miglioramento del tempo su gran parte d'Italia, residue piogge e freddo sul basso Adriatico, in via di miglioramento. Temperature stazionarie, sotto le medie del periodo ovunque.

