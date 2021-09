Meteo 7 giorni: FORTI TEMPORALI in arrivo prima al SUD, poi anche al CENTRO-NORD

L'Italia potrebbe subire due distinti attacchi perturbati nei prossimi 7 giorni. Il primo è praticamente certo ed interesserà nel fine settimana la Sardegna, poi la Sicilia e il meridione; il secondo è ancora avvolto da qualche dubbio e potrebbe interessare il centro-nord tra lunedi 13 e martedi 14 settembre.

La prima regione ad avere temporali intensi sarà la Sardegna tra giovedi 9 e venerdi 10 settembre. Nel fine settimana sarà invece la volta del meridione e della Sicilia dove si prevedono temporali intensi e nubifragi soprattutto nella giornata di sabato 11 settembre.

La prima mappa mostra appunto i temporali attesi in Italia nell'arco di sabato 11 settembre:

Si prevedono fenoneni consistenti sulle coste campane, sulla Sicilia, la Calabria ed a seguire il Golfo di Taranto e il Salento. Su queste aree, come anticipato, sono attesi temporali intensi, nubifragi e grandinate. Qualche temporale si farà vedere ancora sulla Sardegna, ma la situazione qui dovrebbe migliorare. Sul resto d'Italia non prevediamo fenomeni a parte qualche piovasco sulle Alpi nel pomeriggio.

Domenica 12 settembre l'area nuvolosa si sposterà verso levante, ma impegnerà ancora con temporali la Calabria e la Sicilia orientale; sul resto d'Italia ancora tempo bello e abbastanza caldo.

L'inizio della settimana prossima potrebbe essere accompagnato dal secondo attacco perturbato, che come anticipato, potrebbe interessare soprattutto il centro-nord.

Vi postiamo una mappa ufficiosa (da non prendere come oro colato) degli accumuli attesi in Italia nella giornata di martedi 14 settembre:

Piogge e temporali benedetti al nord, al centro fino alla Campania. Il resto d'Italia verrà interessato in maniera marginale, ma avrà lo stesso qualche piovasco.

Insomma, tra una settimana esatta quasi tutta l'Italia potrebbe aver avuto la propria razione di pioggia. Vedremo...

RIASSUMENDO: giovedi 9 settembre qualche temporale su Sardegna e zone interne del centro-sud, per il resto bel tempo.

Venerdi 10 settembre temporali forti sulla Sardegna, in estensione alla Sicilia occidentale in serata. Sul resto d'Italia abbastanza soleggiato.

Sabato 11 settembre maltempo con temporali forti su Sicilia, Calabria, Campania e Ionio. Fenomeni residui in Sardegna, altrove tempo abbastaxza buono.

Domenica 12 settembre: ancora temporali sulle estreme regioni meridionali, ma in attenuazione, per il resto soleggiato.

Tra lunedi 13 e martedi 14 settembre probabile intenso peggioramento temporalesco al centro-nord fino alla Campania con calo delle temperature.

Mercoledi 15 settembre ultimi fenomeni sui settori orientali in attenuazione, bello sul resto d'Italia.

