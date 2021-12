Meteo 7 giorni: FORTE anticiclone in arrivo, ma spiragli verso il grande freddo?

Mentre va pian piano consumandosi una forte irruzione di maltempo, che sta determinando piogge e forti rovesci al centro ed al sud, stiamo osservando un netto rinforzo della pressione su tutta l'Europa occidentale. Si tratta dell'anticiclone delle Azzorre, destinato ad invadere il Mediterraneo nel corso della prossima settimana (ve ne avevamo già parlato in questo articolo).

Sarà proprio l'anticiclone il protagonista unico della settimana entrante, come non lo si vedeva da oltre un mese. La cupola anticiclonica andrà a piazzarsi tra Spagna, Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna, chiudendo in modo perentorio la strada alle perturbazioni atlantiche che da settimane avevano trovato nel Mediterraneo un'ottima valvola di sfogo.

Ora nubi e piogge lasceranno spazio a Sole, foschie e nebbie, mentre dal punto di vista termico non osserveremo particolari variazioni. Anzi, con l'avvento dell'anticiclone verranno messi in risalto fenomeni come le inversioni termiche e l'irraggiamento notturno, che faranno scendere sensibilmente le temperature minime da nord a sud. In particolare saranno le aree di pianura e le valli a registrare temperature molto basse, anche inferiori allo zero, per quasi tutta la prossima settimana.

Secondo gli ultimi aggiornamenti l'anticiclone potrebbe rafforzarsi ulteriormente tra 16 e 19 dicembre, favorendo la formazione di fitte nebbie in pianura Padana e nei fondovalle alpini e del centro Italia.

Il sud Italia si troverà sempre ai margini dell'anticiclone e pertanto subirà gli effetti di refoli freddi dall'est Europa, che tuttavia non saranno in grado di generare particolare instabilità. Di contro le temperature resteranno basse ovunque, anche in pieno giorno e con la presenza del Sole (leggi qui l'approfondimento).

Quanto durerà l'anticiclone? La settimana in arrivo potremmo considerarla come una discreta pausa dal maltempo, o meglio ancora come una fase interlocutoria.

Come abbiamo avuto modo di mostrarvi in questo articolo, questo stesso anticiclone potrebbe aprire la strada alla discesa del freddo continentale, quello proveniente dalla Scandinavia e dalla Russia, nel corso della terza decade di dicembre.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Domenica 12 dicembre: stabile e freddo al nord, residui fenomeni al sud e sul basso Adriatico. Venti in rinforzo da nord.Temperature in calo.

Lunedì 13 dicembre: residue raffiche di maestrale al sud, torna il Sole su quasi tutta Italia grazie all'alta pressione delle Azzorre. Temperature stazionarie.

Le piogge residue previste nei prossimi tre giorni

Martedì 14 dicembre: stabile su gran parte d'Italia ma clima molto freddo specie di notte e all'alba. Nebbie in pianura Padana. Alta pressione in rinforzo. Temperature stazionarie o in calo.

Mercoledì 15 dicembre: infiltrazioni fredde da est sotto l'anticiclone delle Azzorre, in rinforzo su tutta l'Europa centro-occidentale. Stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni o nevicate in alta collina sul lato adriatico e al sud. Clima freddo.

Giovedì 16 dicembre: stabile su quasi tutta Italia, eccetto rari fenomeni al sud. Clima freddo specie di notte. Temperature stazionarie.

Ecco i valori minimi attesi all'alba:





Venerdì 17 dicembre: alta pressione al centro e al nord, isolati fenomeni al sud legati all'aria fredda proveniente dai Balcani. Nebbie persistenti in pianura Padana e clima molto freddo.

Sabato 18 dicembre: forte anticiclone su mezza Europa e tutta Italia. Nebbie fitte in pianura Padana e nelle valli. Temperature in lieve aumento nelle massime.

