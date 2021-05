Meteo 7 giorni: fine settimana con TEMPORALI al nord, poi ONDATA di CALDO al centro-sud

Le condizioni di instabilità che attualmente interessano il nord-est e parte del centro Italia si attenueranno nella giornata di domani, giovedi 20 marzo, anche se al centro-sud potrebbe svilupparsi qualche rovescio pomeridiano nelle aree interne, in sconfinamento verso le regioni tirreniche. Ecco comunque le previsioni grafiche:

Sarà l'ultimo atto della perturbazione che sta interessando parte della nostra Penisola. Arriveranno correnti moderatamente fresche dai quadranti settentrionali con un miglioramento più netto al nord, laddove oggi agiscono i temporali.

Seguirà un venerdi tutto sommato tranquillo, con un po' di nubi al nord, ma senza la minaccia di precipitazioni.

Tra sabato 22 e domenica 23 maggio la coda di una perturbazione diretta essenzialmente verso l'Europa centrale, lambirà le regioni settentrionali e la Toscana con rovesci e temporali segnatamente su Alpi, Prealpi e zone di pianura poste a nord del Po.

Di seguito vi presentiamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 22 maggio:

Oltre ai settori alpini e dell'alta pianura che avranno rovesci anche corposi, qualche piovasco è atteso in giornata tra la Liguria e la Toscana, ma cose di poco conto. Bel tempo invece sulle Isole, sul restante centro e al sud dove le temperature inizieranno ad aumentare.

Anche domenica 23 maggio sono attesi rovesci o brevi temporali soprattutto tra il nord-est, la Liguria e l'alta Toscana, che tenderanno ad attenuarsi in serata. Su tutte le altre regioni gran sole ed ulteriore aumento delle temperature.

CALDO AL SUD E SU PARTE DEL CENTRO: da lunedi 24 fino a mercoledi 26 maggio l'alta pressione africana ricoprirà con la sua classica gobba l'Italia centro-meridionale. Ecco il quadro delle temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di martedi 25 maggio:

L'isoterma + 20° alla medesima quota arriverà fino alle soglie del Lazio, prendendo anche la Sardegna; al sud e sulle Isole non si escludono quindi punte di 35° al suolo, se non oltre specie in Sicilia (dove avremo a 23-24° a 1500 metri).

Al nord ed in parte anche sulla Toscana il caldo non riuscurà ad arrivare e si proseguirà sui binari della variabilità con qualche temporale locale sulle Alpi durante il pomeriggio e temperature nel complesso gradevoli.

