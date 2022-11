Meteo 7 giorni: finale di novembre col MALTEMPO, avvio di DICEMBRE freddo?

Mentre il primo dei due cicloni di fine novembre sta già causando parecchi danni e purtroppo anche alluvioni (come abbiamo visto su Ischia), dobbiamo già porre lo sguardo alla seconda depressione, quella che arriverà tra martedì 29 e mercoledì 30 appena dopo un giorno di pausa.

Il secondo ciclone si svilupperà anch'esso nel mar Tirreno e sarà alimentato da aria fredda nord Atlantica che invaderà tutto il Mediterraneo. Questa depressione si intensificherà rapidamente nel Tirreno per poi traslare sul mar Ionio: con questo movimento avrà modo di elargire piogge diffuse su gran parte del centro e del sud, con fenomeni nettamente più intensi sui versanti ionic.

Tra la tarda sera di lunedì e le prime ore di martedì è probabile che qualche rapido fenomeno possa manifestarsi anche in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria: in questo caso si tratterà di piogge rapide e deboli, mentre qualche fiocco di neve potrà scendere oltre i 700 metri di quota sul cuneese e i settori interni della Liguria.

Dopo questo forte peggioramento che coinvolgerà centro e sud ecco che avrà inizio dicembre, primo mese dell'inverno meteorologico. L'avvio del nuovo mese potrebbe essere ancora balbettante al sud, per effetto degli strascichi del ciclone di fine novembre. Nel complesso farà più freddo su gran parte d'Italia grazie all'intrusione di refoli freddi dai quadranti settentrionali.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 27 novembre: maltempo al sud con isolati nubifragi sui tratti ionici. Più stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 28 novembre: fenomeni sparsi residui al sud, nuovo peggioramento in arrivo sulle Alpi occidentali con fenomeni sparsi. Altrove tempo più asciutto. Temperature in calo.

Martedì 29 novembre: aria fredda in arrivo dal nord Europa, nuovo peggioramento sulle regioni del centro e del sud per mezzo di un altro ciclone in via di sviluppo nel basso Tirreno. Rapidi fenomeni al nord-ovest al primo mattino, con neve oltre 700 metri. Clima simil invernale!

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese parte con nubi, piogge e clima freddo al sud. Più stabile ma sempre freddo al centro e al nord.

Venerdì 2 dicembre: residui fenomeni al sud, specie sui versanti ionici, più stabile altrove. Clima freddo con temperature sotto le medie!

Sabato 3 dicembre: generalmente stabile su gran parte d'Italia, molto freddo al primo mattino!

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località