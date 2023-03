Meteo 7 giorni: finale di Marzo da incubo, Aprile porta le piogge?

La nuova settimana partirà col tempo instabile su diverse regioni, prevalentemente al centro e al sud grazie al transito di una veloce perturbazione atlantica (che in questi minuti sta regalando un po' di piogge sparse su parte del nord). Il protagonista di questa fase instabile, però, sarà il forte vento di ponente e maestrale, che potrebbe soffiare oltre i 60-70 km/h.

Passata questa perturbazione (entro martedì), ritornerà l'alta pressione che ci farà compagnia fino al termine di marzo. Tra giovedì 30 e venerdì 31 le temperature saliranno nettamente su tutta Italia fino a sfiorare valori tardo primaverili da nord a sud, assolutamente anomali per il periodo! Addirittura potremmo raggiungere temperature prossime ai 25°C al sud e sulle isole maggiori e valori poco più bassi sul resto d'Italia.

Ma fortunatamente non dovrebbe trattarsi di un anticiclone statico e opprimente, come più volte avvenuto nei mesi scorsi. Nel prossimo week-end, che coincide con la domenica delle Palme, diventa sempre più probabile (ma ancora non certo) l'arrivo di altre perturbazioni nord-atlantiche portatrici di nubi, piogge e rovesci da nord a sud.

Anche nei giorni successivi nel corso della prima decade di aprile pare che le perturbazioni atlantiche possano raggiungere con un po' più di facilità la nostra penisola. Non si intravedono, infatti, possenti e opprimenti figure anticicloniche.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 27 marzo: maltempo in spostamento al centro e al sud con netto calo delle temperature! Venti molto forti di ponente e maestrale su centro, sud e isole maggiori.

Martedì 28 marzo: ultime piogge sparse sulle regioni adriatiche, venti forti di tramontana. Molto freddo in Val Padana di notte. Temperature in calo netto ovunque.

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature sotto le medie del periodo.

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento!

Venerdì 31 marzo: stabile su tutta Italia e clima molto mite. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25-26°C al sud e isole maggiori.

Sabato 1 aprile: possibile nuovo guasto a partire dal nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica (da confermare). Temperature stazionarie.

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con possibile maltempo diffuso grazie ad una depressione bloccata nel Mediterraneo: previsione da confermare.Temperature in calo.

