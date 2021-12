Meteo 7 giorni: finale del 2021 da incubo per l'inverno?

Le temperature stanno salendo rapidamente su tante nostre regioni a causa dell'arrivo di imponenti masse d'aria mite provenienti dal medio Atlantico. Nel frattempo aumentano anche umidità e instabilità al nord e sul lato tirrenico, dove arrivano le prime piogge blande dopo tanta stabilità.

Il tempo peggiorerà gradualmente nelle prossime ore e raggiungerà l'apice tra Natale e Santo Stefano solo su alcune regioni come Liguria orientale, Toscana, Lazio, Sardegna, Emilia Romagna, Marche, Umbria, basso Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Tempo più asciutto sul nordovest, sul medio-basso Adriatico e al sud.

Le temperature massime previste a Santo Stefano:

Un'altra rapida perturbazione potrebbe scorrere sull'Italia tra 27 e 28 dicembre, ma anche in questo caso parliamo di correnti miti atlantiche che porteranno un po' di pioggia sul lato tirrenico e pochissimi fenomeni altrove. In tutto questo la neve sarà quasi del tutto assente considerato l'importante aumento termico in atto!

In Appennino potrebbe piovere fino alle altissime quote, mentre qualche fiocco potrebbe arrivare solo sulle Alpi oltre i 1300/1500 metri di quota.

Ma il vero colpo di scena potrebbe arrivare a fine anno, ovvero tra 29 e 31 dicembre. L'anticiclone potrebbe rinforzarsi nuovamente su tutta Italia, così tanto da richiamare aria calda sub-tropicale verso il mare nostrum e causare un ulteriore aumento delle temperature. I termometri potrebbero rilevare temperature primaverili su tante località del centro e del sud (anche superiori ai 20°C), mentre il nord verrebbe coinvolto da nebbie, nubi basse e clima fresco.

Insomma sarebbe un finale d'anno dai connotati primaverili che rappresenterebbe un vero e proprio incubo per la stagione invernale.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 25 dicembre: Natale col maltempo sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al nordest. Nevicate abbondanti sulle Alpi orientali oltre 1300-1500 metri. Più stabile e clima gradevole al sud. Temperature in aumento. Ecco le temperature massime previste il giorno di Natale:

Domenica 26 dicembre: depressione in arrivo dall'Atlantico, tanta pioggia sul versante tirrenico e al nord con neve solo in alta quota. Piogge e rovesci anche al sud e isole maggiori. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 27 dicembre: momentaneo miglioramento al mattino, poi ancora nubi e piovaschi sparsi sul lato tirrenico. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Martedì 28 dicembre: correnti atlantiche che insistono sul lato tirrenico sottoforma di piogge e rovesci. Fenomeni sparsi al nordest. Entro sera isolate piogge anche sul lato adriatico e al sud. Temperature stazionarie.

Mercoledì 29 dicembre: residuo maltempo sul basso adriatico e al sud, stabile al nord. Temperature in momentaneo calo.

Di seguito le piogge totali previste fino a giovedì 30 dicembre:

Giovedì 30 dicembre: alta pressione in rinforzo ovunque e tempo in miglioramento. Temperature in forte aumento anche al nord. Notevoli le temperature massime previste:

Venerdì 31 dicembre: alta pressione forte su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nebbie e nubi basse al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature in netto aumento.

