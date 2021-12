Meteo 7 giorni: feste di NATALE con l'ombrello, almeno due perturbazioni di fila!

Le vacanze di Natale certamente non le trascorreremo immersi in un clima invernale con freddo e neve, ma nemmeno sotto il dominio dell'alta pressione. È ormai chiaro che nei prossimi giorni prevarranno le instabili e poco fredde correnti atlantiche foriere di umidità e pioggia.

Il peggioramento sarà graduale e costante, fino a raggiungere l'apice tra il 26 e il 28 dicembre. Le prime piogge si manifesteranno tra giovedì 23, venerdì 24 (leggi qui l'approfondimento) e sabato 25, perlopiù sul lato tirrenico centro-settentrionale, mentre a partire da Santo Stefano le precipitazioni diverranno via via più estese e localmente forti.

In particolare ci aspettano almeno due intense perturbazioni consecutive: la prima irromperà nella giornata di Santo Stefano e coinvolgerà gran parte del lato tirrenico, il centro ed il nord. L'altra farà il suo ingresso tra 28 e 29 dicembre e coinvolgerà gran parte della penisola. Il tutto sarà accompagnato da temperature superiori alle medie del periodo, soprattutto fino al 27 dicembre.

Di seguito la probabilità di pioggia nella giornata di Santo Stefano (in arancione possibilità oltre 80-90%, in giallo oltre 50%):

Niente neve? A causa dell'aumento delle temperature che interesserà quasi tutta Italia ci sarà un inevitabile impennata della quota neve, la quale si porterà fin'oltre i 1000 metri sul nordest e in altissima quota in Appennino. Solo il nordovest potrebbe assistere a qualche nevicata fino in collina tra Natale e Santo Stefano (fenomeni però di poco conto).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 23 dicembre: graduale cedimento dell'alta pressione per l'arrivo di instabilità da ovest. Nubi in aumento ovunque e piogge sparse sul lato tirrenico tra Lazio, Toscana e Liguria. Temperature in aumento.

Venerdì 24 dicembre: correnti atlantiche in intensificazione, possibili piogge sparse al centro e sul lato tirrenico. Dal pomeriggio prime piogge anche sul nordest. Temperature in aumento netto.

Sabato 25 dicembre: Natale col maltempo sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e al nordest. Nevicate abbondanti sulle Alpi orientali oltre 1000-1200 metri. Più ai margini il nordovest con qualche fioccata in collina. Più stabile e clima gradevole al sud. Temperature in aumento. Ecco le temperature massime previste il giorno di Natale:

Domenica 26 dicembre: depressione in arrivo dall'Atlantico, tanta pioggia sul versante tirrenico e al nord con neve solo in alta quota. Piogge e rovesci anche al sud e isole maggiori. Temperature stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 27 dicembre: momentaneo miglioramento al nord, insistono nubi e piogge al centro e al sud. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Di seguito le poche precipitazioni previste fino al 28 dicembre. Fenomeni più concentrati sul lato tirrenico:

Martedì 28 dicembre: seconda perturbazione consecutiva in arrivo dall'Atlantico. Nuovo peggioramento al nord e lato tirrenico. Temperature in graduale calo.

Mercoledì 29 dicembre: il maltempo si concentra sul lato adriatico e al sud, migliora altrove. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

